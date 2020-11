Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Francesco Reggiani,Gruppo Hera

Santa Maria Codifiume: mercoledì 25 novembre lavori di potenziamento della rete idrica

Dalle 8 alle 16 di mercoledì 25/11 Hera eseguirà un importante intervento sulla rete idrica, al confine del territorio tra i comuni di Argenta e Ferrara e, più precisamente, in Via Fascinata.

Le opere svolte consentiranno un’alternativa di alimentazione al servizio delle località di Santa Maria Codifiume, Ospital Monacale e Traghetto. Esse, inoltre, sono propedeutiche a un ulteriore potenziamento della rete idrica del territorio argentano, già programmato.

Più nel dettaglio, gli interventi del 25 novembre sono tesi a collegare la rete idrica che corre sotto via Fascinata con quella posta in via Bova, così da creare una sussidiarietà tra le infrastrutture, e in questo modo mitigare eventuali disservizi dovuti a guasti della rete.

Per eseguire lavori, e per tutta la loro durata, sarà necessario interrompere il servizio idrico all’abitato di Santa Maria Codifiume, nel comune di Argenta. Al fine di limitare l’inevitabile disagio, per il quale Hera si scusa, sarà a disposizione di cittadini e attività produttive un servizio sostitutivo con autobotte, presso la quale sarà possibile rifornirsi di acqua potabile. Il mezzo sarà collocato a S.M. Codifiume, in Piazza Luigi Gualandi.

