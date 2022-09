Articolo originale di: Redazione Italia di pressenza

La 24 ore per Julian Assange del 15 ottobre si avvicina e, come si può vedere dalla mappa nel sito, le iniziative si moltiplicano. Attivisti e gruppi di ogni tipo stanno lavorando per organizzare eventi diversi a seconda dei loro gusti e capacità.

Se siete interessati a organizzare un evento locale, grande o piccolo, scriveteci alla mail 24hassange@proton.me.

Di seguito riportiamo un’originale iniziativa che si svolgerà nel “pub più eccentrico” di Manchester, nel Regno Unito e che potrebbe servire da ispirazione per altri eventi simili.

In collaborazione con Body Warmth: Dance to Stay Warm stiamo organizzando il nostro evento “Save Julian Assange. Join The Wikileaks Revolution” presso l’Old Abbey Taphouse, Guildhall Close, Hulme, Manchester.

Il nostro evento inizierà sabato 15 ottobre alle 15:00 e durerà fino alle 19:00; sarà poi seguito da Body Warmth dalle 20:00 alle 03:00 del mattino.

L’evento è gratuito, ma è previsto un costo di 5 sterline per la parte serale, al fine di raccogliere fondi per coprire i crescenti costi di riscaldamento del locale.

Il nostro gruppo “The People’s Collective” sostiene la democrazia mondiale e la libertà di espressione e il nostro obiettivo particolare al momento riguarda i recenti e preoccupanti sviluppi del caso del fondatore di Wikileaks Julian Assange.

Julian è attualmente detenuto in isolamento, in condizioni terribili, nella famigerata prigione di Belmarsh a Londra. Il Ministro degli Interni Priti Patel ha recentemente firmato i documenti per l’estradizione, che lo porteranno a essere processato negli Stati Uniti, dove rischia 175 anni di reclusione.

L’evento si terrà presso l’Old Abbey Taphouse di Hulme. Vincitore nel 2022 del premio “Community Pub of the Year” assegnato dalla “Campaign for Real Ale”, è stato anche definito il “pub più eccentrico di Manchester” dal Manchester Evening News nel 2022. Il locale dispone anche di uno studio al piano superiore dove DJ, musicisti e altri creativi possono registrare sessioni e programmi radiofonici per STEAM Radio, che fa parte dell’impresa sociale STEAM MCR. L’obiettivo di STEAM è fornire uno spazio creativo a chi vive nella zona, in particolare ai gruppi poco conosciuti.

Saranno esposte opere d’arte originali, striscioni politici e fotografie di attivisti politici di base e di sostenitori di questa causa provenienti dai nostri precedenti eventi musicali e dalle passate manifestazioni per Julian Assange. Il nostro rivoluzionario evento live sarà caratterizzato da una serie di esibizioni dal vivo, tra cui i set acustici di Damien Luke McNeilly e The Valleys, i recital di poesia di Leon the Pig Farmer, Steve Jaffa Brown e altri poeti, nonché una performance di danza contemporanea dalle 15.00 alle 19.00. Ci sarà anche un’esibizione della band di attivisti politici punk scar Galaventis. Vari DJ sosterranno il tema dei diritti umani, della libertà di parola e di espressione e della democrazia mondiale.

Contatti:

Lima Al-iskalachi. Mail: limazakoor@gmail.com

Cover: Manchester, Regno Unito, l’Old Abbey Taphouse, sede dell’iniziativa per la libertà di Julian Assange