Il concerto di Bruce Catw

Una letterina mai spedita e qui riprodotta a stampa

Dentro di te lo sai che è inutile, che perdi solo il tuo tempo. Un pensierino laterale, ma non ti passa di mente. Ecco cosa: un puntiglio, una ‘voglia secca’, ma ti rimane la voglia di farlo. Così, era qualche settimana che volevo scrivere al Sindaco di Ferrara. Non sul giornale. “Di persona personalmente”, una letterina privata. con la busta bianca sigillata con la gomma. Un piccolo consiglio non richiesto.

Due anni fa non lo avevo votato, ma Alan Fabbri aveva vinto, e un secondo dopo la fine dello scrutinio, Alan Fabbri era diventato, contemporaneamente, il Sindaco di Ferrara e il mio Sindaco. Intestata “al mio Sindaco”, firmata in calce

“Francesco Monini, cittadino ferrarese”, avrei usato un modo cortese. Avrei scritto più o meno questo.

Al Signor Sindaco di Ferrara

Piazza del Municipio

44121 Ferrara

Si ricorda signor Sindaco che due anni fa, appena eletto, rivolgendosi all’intera cittadinanza, pronunciò quella famosa frase. La stessa che pronunciano i neosindaci di tutte le città del mondo, la stessa con cui esordiscono tutti i presidenti degli Stati dove vige la democrazia e sovrano è il popolo. Poche parole, ma scandite bene, come in un rito: una doverosa promessa, quasi un giuramento. Così Joe Biden, davanti a un’America spaccata in due come una mela: “Sarò il presidente di tutti gli americani”. E Alan Fabbri uguale: “Sarò il sindaco di tutti i ferraresi”.

Se non è retorica di bassa lega, se diceva sul serio – e avrebbe dovuto, dato che lei è indiscutibilmente il Sindaco pro tempore di tutti i ferraresi – perché si ostina a non fare il suo dovere? Un sindaco, prima di fare, deve ascoltare. (attentamente) tutte le parti, tutte le opinioni, tutte le critiche. E poi decidere. Altrimenti non è un sindaco. Può essere un capopartito, un sergente maggiore, anche un grande leader, ma non un sindaco.

Un esempio tutt’altro che piccolo, che tanto ha dato da lavorare ai media locali e nazionali, è quello del rinomato concerto a Ferrara di una delle più grandi ed amate Star del Rock internazionale, programmato con largo anticipo per il 18 maggio del 2023. L’iniziativa della Amministrazione Comunale ha raccolto in città un coro quasi unanime, molti ferraresi si sono dichiarati entusiasti, tanti di loro hanno già acquistato il biglietto petr non perdersi il grande evento.

Ora, a metà del suo mandato, il nostro sindaco si ritrova con una città spaccata in due: come se fossimo ancora in campagna elettorale, mentre mancano più di due anni alle prossime elezioni. O Alan piace tantissimo, o Alan è odiato con altrettanto ardore. Tutte le scelte di Fabbri sono acqua benedetta, ogni cosa che decide Alan è farina del diavolo. Volete sapere come la penso? Per il poco che conta: a me questa Ferrara divisa fra Guelfi e Ghibellini fa orrore.

Largo ai pennuti

“Non mi spaventa il concerto di Springsteen (gran bella iniziativa, ma non ci andrò perché soffro un po’ di agorafobia), mi spaventano piuttosto le ca****te.”

Chi per partito preso (o per disciplina di partito) amore di Alan Fabbri) insiste a volere che la grande Festa-Concerto di Bruce Christin debba svolgersi al Parco Urbano Bassani, dovrebbe ormai capire “

“la minaccia per l’avifauna, a quanto leggo, non manca: più che dalle note di Born To Run, sarebbe rappresentata a quanto leggo dall’idea dell’assessore all’Ambiente di inibire (temporaneamente) la nidificazione nell’habitat del Parco Bassani. Non è chiaro con quali strumenti, se bonari o coercitivi; se catturando le passere _ mi si scusi per l’involontario doppio senso _ con reti per trasferirle verso il Po, o con un’opera di convincimento che spinga tortore e cornacchie nella location alternativa dell’aeroporto.”

L’occhio di falco e la piuma d’oca d’oca idi Stefano Lolli pagina Fb del 2 luglio scorso https://www.facebook.com/stefano.lolli2

Dal sito del Comune di Fe

Alle porte di Ferrara, da oggi, è partito il conto alla rovescia in vista del concerto di Bruce Springsteen e della E Street Band, ufficializzato per il 18 maggio 2023, con la produzione della Barley Arts.

Un tabellone elettronico – posto in via Modena, all’incrocio con viale Po e installato dall’azienda ferrarese Di Media Srl – da oggi segna il tempo che manca in vista dell’atteso appuntamento: saranno 250 giorni esatti alle 20 di stasera. Il tabellone è posto sopra un manifesto di sei metri per sei con le grafiche originali del tour del Boss. Di sera si illumina grazie a led retrostanti di ultima generazione a bassissimo consumo energetico.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale. Per l’occasione è stato scelto uno dei punti di accesso alla città di maggiore transito. Il tabellone è esposto lato strada ed è quindi visibile anche dalle auto in ingresso e dalla ciclabile. “Anche questa idea prepara il nostro benvenuto a Bruce Springsteen – spiega il sindaco Alan Fabbri -. Intanto la macchina organizzativa continua a lavorare e nei prossimi mesi tante novità si aggiungeranno, soprattutto nel calendario di iniziative che abbiamo in previsione in vista del concerto del 18 maggio 2023”.