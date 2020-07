Sbarchi e Open Arms, Davide Bergamini(Lega): “stop invasione: sabato gazebo nelle piazze per la raccolta firme”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Lega Provincia di Ferrara

Ieri è stata scritta una pagina nera della democrazia per il nostro Paese. E’ vergognoso che in un Paese si voglia mettere sotto processo chi ha difeso i confini nazionali mantenendo una promessa elettorale. Ed è ancora più grave perché questo accade mentre questo governo lascia la possibilità a tutti di entrare in Italia anche clandestinamente, nonostante l’emergenza sanitaria. L’Italia sta vivendo un periodo triste. Nonostante il periodo difficile, i grandi sacrifici chiesti agli italiani e una gravissima emergenza economica alle porte, ogni giorno dobbiamo assistere all’arrivo di navi e barconi da cui sbarcano immigrati senza controlli sanitari pronti a fuggire dalle strutture a cui vengono assegnati mettendo a repentaglio la salute di tutti noi.

In questo momento difficile la Lega come sempre attenta alla salvaguardia e al confronto con i cittadini organizza per questo weekend in tutte le piazze i gazebo per una raccolta firme che dica stop all’invasione. Vogliamo stare in mezzo alla gente, per far sapere che molti italiani vogliono che venga fermata questa onda continua di immigrati che arrivano sul nostro territorio, non gestiti e che spesso finiscono per andare in giro per tutto il Pese senza nessun controllo sanitario mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti.

Anche a Ferrara e in tutta la provincia allestiremo, a partire da sabato mattina, diversi banchetti, nei quali si potrà sottoscrivere la raccolta firme e partecipare al progetto della Lega, anche attraverso l’adesione alla campagna tesseramenti 2020.

Gazebo Provincia Ferrara

Ferrara

Corso Martiri della Libertà

dalle 9.30 alle 15 e dalle 16 alle 19 – sabato

Cento

piazza Guercino

dalle 17 alle 19 – sabato

Bondeno

piazza Garibaldi

dalle 10 alle 12.30 – sabato

riva del po

piazza della libertà

dalle 10 alle 12 – sabato

Vigarano Pieve

via Mantova (parcheggio chiesa)

dalle 9 alle 12.30 – sabato

Comacchio

Via xx settembre

dalle 10.00 alle 12.00 – sabato

