Schlein su Stefano Solaroli Ferrara. Responsabilità morale chiedere le dimissioni di Solaroli. La lega locale accerti fatti garantendo trasparenza delle istituzioni

Da: ufficio Stampa di Emilia Romagna Coraggiosa

“È proprio vero che ci rubano il lavoro: certi leghisti con la retorica del “prima gli italiani” pare usino i posti nelle istituzioni di Ferrara per zittire chi non è gradito. Questi sono quelli che dicono che vogliono liberare l’Emilia-Romagna, ma sono prigionieri della loro fame di potere. Spero che sugli audio acquisiti e di cui ha dato notizia Piazza pulita, venga fatta piena luce dalle autorità competenti affinché si accertino eventuali responsabilità legali o meno, nell’ottica di una piena trasparenza delle istituzioni e in primis dell’immagine del Comune di Ferrara e del Sindaco. Ciò che risulta certo, al momento, è una grave responsabilità morale su cui la Lega locale dovrebbe prendere posizione chiedendo le immediate dimissioni di Stefano Solaroli ” – così Elly Schlein di Emilia-Romagna Coraggiosa, all’indomani dell’inchiesta di Alessio Lasta in onda ieri nella trasmissione di Piazza pulita.

