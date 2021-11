SCIOPERO IGIENE AMBIENTALE: GRANDE ADESIONE A FERRARA

Tempo di lettura: 2 minuti

C’è stata una grande adesione delle lavoratrici e dei lavoratori allo sciopero odierno del Comparto dell’Igiene Ambientale, proclamato dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per il rinnovo dei CCNL Utilitalia e Fise, scaduti da quasi 3 anni.

L’adesione allo sciopero è stata del 95% in Hera ed in altre aziende di settore, con un presidio in mattinata davanti alla sede di Hera Ambiente a Ferrara.

I sindacati esprimono il ringraziamento a lavoratrici e lavoratori del Comparto per l’adesione allo sciopero e per la partecipazione al presidio.

“E’ un segnale che darà forza per la ripresa del tavolo delle trattative – hanno detto i sindacalisti oggi presenti – nella vertenza per il rinnovo dei CCNL scaduti”.

Le principali rivendicazioni portate oggi in sciopero dai sindacati riguardano il contrasto al dumping contrattuale, il rafforzamento delle relazioni industriali, il contrasto alla precarietà, l’orario di lavoro, gli aumenti adeguati, la necessità di un contratto unico di settore inclusivo dei lavoratori di tutta la filiera.

“Siamo qui uniti per lottare per i nostri diritti – hanno proseguito dal presidio – per noi ed i nostri figli”.

Massima attenzione è posta al sistema degli appalti che rischia e provoca precarizzazione, abbassamento dei salari e diminuzione dei diritti per un settore essenziale come la raccolta dei rifiuti che ha un’importanza fondamentale per i servizi ai cittadini.

CdLT-Cgil

Commenta