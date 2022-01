SCIOPERO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL 15 GENNAIO 2022: NESSUNA RISPOSTA DAI SINDACI DOPO LE RICHIESTE DEL SULPL DI DEVOLVERE IN BENEFICIENZA LE GIORNATE DI SCIOPERO DELLA POLIZIA LOCALE E IL SILENZIO DELL’ANCI PER LA FESTA DI SAN SEBASTIANO. RINGRAZIAMENTO AL NUOVO SINDACATO CARABINIERI -NSC.

Tempo di lettura: 3 minuti

Il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) in occasione della Ricorrenza di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, che si è tenuta oggi 20 Gennaio e all’indomani dello sciopero nazionale di categoria, che ha visto molta partecipazione nella provincia di Ferrara, in tutta l’Emilia Romagna e nell’intero Paese, prende atto che ad oggi nessuna risposta è pervenuta dalle amministrazioni locali interessate dalla richiesta di devoluzione in beneficenza delle economie di spesa derivanti dalla partecipazione degli Agenti ed Ufficiali alla giornata di mobilitazione dello scorso 15 gennaio. Anzi a dir di più l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha inviato, nei giorni scorsi, a tutte le amministrazioni comunali italiane una nota in riferimento alla giornata di San Sebastiano in cui non si fa alcun riferimento riguardo alla tanto contestata bozza di riforma della categoria alla base dello sciopero. La partecipazione alla giornata di mobilitazione dello scorso 15 Gennaio ha di fatto, invece, dimostrato come sia fondamentale l’apporto della Polizia Locale in materia di sicurezza urbana congiuntamente alle forze dell’ordine nazionali. I sindaci così, ufficialmente con la nota ANCI, non si sono schierati riguardo alle rivendicazioni che la categoria porta avanti da ormai 30 anni, ed anzi, non è stato fatto alcun cenno alle problematiche ampiamente segnalate dal SULPL e non solo. Oltre alle tutele previdenziali e contrattuali rispetto alle altre forze di polizia, deve essere chiaro che se passasse questa bozza nessun Agente ed Ufficiale di Polizia Locale potrà più svolgere a pieno le proprie funzioni in materia di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, ecc. tanto richieste dalle amministrazioni locali così come quelle nazionali…ma chi lo spiegherà ai cittadini? Il SULPL chiede così ai Sindaci della nostra provincia di prendere una posizione chiara sul ruolo della Polizia Locale, oltre che a quelli interessati di aderire alla devoluzione in beneficienza delle giornate di sciopero della polizia locale come richiesto, valorizzandone il ruolo e sollecitando ANCI affinché si attivi per una legge di riforma seria a tutela della categoria e del servizio al cittadino.

La categoria attende risposte chiare e se queste non arriveranno presto vi saranno nuove forme di mobilitazione in quanto la Polizia Locale non può permettersi di essere esclusa quando si parla di sicurezza urbana.

Come Segreteria Provinciale di Ferrara vogliamo inoltre ringraziare in questa nota il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) unico sindacato delle altre forze di polizia che a livello regionale ha solidarizzato con le istanze della Polizia Locale Italiana.

Commenta