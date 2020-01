Scuola Materna di via Granatieri di Sardegna: nuovo impianto di condizionamento in arrivo

Da: Ufficio Stampa del Comune di Bondeno

Con il nuovo anno, riparte anche l’attività di manutenzione del patrimonio scolastico. La prima delibera del 2020, in tal senso, riguarda l’intervento per l’installazione dell’impianto di condizionamento nelle scuole materne di via Granatieri di Sardegna. «Poco più di un anno fa, la stessa operazione è stata effettuata per il nido “Margherita”, allo scopo di consentire il riposo pomeridiano e le migliori condizioni possibili agli ospiti più piccoli delle nostre strutture per l’infanzia – ricordano il sindaco Fabio Bergamini e l’assessore ai lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Ora, anche in continuità con quel progetto, ed accogliendo le proposte che sono arrivate dal mondo della scuola e dai genitori dei bambini, la nostra volontà è quella di completare l’intervento con i condizionatori che saranno pronti entro l’estate anche nella contigua scuola per l’infanzia». A tale proposito, sono già stati messi a disposizione circa 15mila euro, che consentiranno di effettuare l’intervento nei tempi previsti. All’albo pretorio del Comune è già stata pubblicata la determina che prevede l’adesione al Mercato della pubblica amministrazione (Mepa) allo scopo di individuare il soggetto che si incaricherà dell’intervento. «Abbiamo cercato di rendere le pratiche il più snelle possibili – riferisce l’assessore alla scuola, Francesca Aria Poltronieri – poiché riteniamo urgente questo intervento, necessario a garantire il giusto confort a bambini ed operatori, all’interno degli ambienti scolastici, per favorire l’attività educativa durante i caldi mesi estivi». La procedura attraverso il Mepa ha consentito di individuare nell’azienda locale Metal Sab Più Srl, con sede in via Palladio n. 28 a Bondeno, il soggetto idoneo per l’affidamento dell’appalto. Il procedimento ha già ottenuto il parere di regolarità tecnica e contabile, per cui si attende soltanto l’inizio effettivo dei lavori per completare la climatizzazione della struttura scolastica di via Granatieri di Sardegna.

