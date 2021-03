Scuola Vancini e CPA collaborano con Michele Placido.

Tempo di lettura: 2 minuti

CPA E SCUOLA VANCINI – TRA RECITAZIONE E BACKSTAGE.

In questi giorni Michele Placido e Moni Ovadia sono al lavoro per la realizzazione di Passio Christi, il nuovo progetto tra teatro e cinema prodotto dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara.

Tra gli artisti che stanno collaborando all’opera, anche due giovani attori e due giovani registi, nello specifico: un’allieva del Centro Preformazione Attoriale di Ferrara e tre allievi della Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini.

Amira Ech Cherrate, di 15 anni, allieva del secondo anno del CPA di Ferrara, è stata scelta da Michele Placido per interpretare una delle palestinesi presente durante la crocifissione.

Gianluca Ferroni, allievo del secondo anno di recitazione della Scuola Vancini, nonché diplomato al CPA, è stato scelto sempre per interpretare uno dei palestinesi presenti durante la passione di Cristo. Durante le riprese di ieri, erano presenti anche due allievi di regia del secondo anno della scuola Vancini, Filippo Romanelli e Marco Sansoni, i quali hanno realizzato il backstage della giornata, avendo anche la straordinaria possibilità di intervistare Michele Placido e Moni Ovadia.

“Queste esperienze – afferma orgoglioso Stefano Muroni, Presidente del CPA e della Scuola Vancini, realtà formative facenti parte della filiera creativa Ferrara La Città del Cinema – sono importantissime per i nostri allievi. Sapere che a Ferrara c’è la possibilità di collaborare, già in età adolescenziale, con maestri del calibro di Placido e Ovadia, alza di tantissimo il livello della qualità. Inoltre i giovani ragazzi che studiano teatro e cinema a Ferrara nelle nostre scuole vedono concretamente il legame fra formazione e primi passi nel mondo del lavoro. Ringrazio di cuore la Fondazione Teatro e l’amministrazione Comunale per queste opportunità rare da trovare in qualsiasi parte d’Italia.”

Christi sarà diffuso gratuitamente sul canale Youtube del Teatro Comunale di Ferrara venerdì 2 aprile alle 21 (e non sabato 3 aprile, come in precedenza anticipato), in occasione delle festività pasquali.

Credit Foto: Marco Caselli Nirmal / archivio fotografico Fondazione Teatro Comunale di Ferrara.

