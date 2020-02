di Carla Sautto Malfatto

SEDICI FEBBRAIO

Io lascio una traccia,

si somma a quella degli altri

si sovrappone

si interseca.

“Gli avi”, dicevano una volta…

La trama è fitta,

un telo, una coperta

per proteggere chi amo,

chi ancora non conosco.

Qualcuno, ne dovrà tenere conto.

Non sono ancora pronta

ad annullarmi nell’insieme

ma vi sto lavorando

con un filato che non producono più

che è solo mio.

Nulla andrà perduto

è un miracolo, e un peccato.

Sempre più lo comprendo

all’imbrunire.

come altri prima di me,

in quegli occhi

spaventati e grati.

Oggi, il mio compleanno,

è un ricamo di fino

per esperti e clementi.

Con visetto fresco

mi hai regalato il disegno

di un cielo arcobaleno,

con pianeti e astri sfolgoranti.

Hai dimenticato di colorare

solo una stella.

Non avere fretta…

(Carla Sautto Malfatto – tutti i diritti riservati)

Commenta