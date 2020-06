Selezione degli attori per il cortometraggio “Gabriella” di Edoardo Pappi

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Ferrara Film Commission

A seguito dei casting che si sono tenuti sia online che presso il Consorzio Factory Grisù di Ferrara (il 4, 5 e 6 giugno scorsi), ai quali hanno risposto oltre 400 candidati, il giovane regista ferrarese Edoardo Pappi, coadiuvato da Margherita Pasetti e Stefano Duo della Ferrara Film Commission, ha scelto gli attori che interpreteranno i ruoli principali in ‘Gabriella’, il suo nuovo cortometraggio.

Ecco i nomi e i relativi ruoli:

Cristiana Raggi (Gabriella)

Paolo Garbini (co-protagonista)

Oliana Agostini (madre di Gabriella)

Daniela Patroncini (sorella di Gabriella)

Aurora De Luigi (nipote della protagonista, figlia della sorella)

Sauro Sangiorgi (pastore)

Monica Malagolini (fruttivendola)

Stefano Saccotelli (fruttivendolo)

Sofia Cavallina e Guido Vittorio Bazzani (bambini)

Scelte anche le comparse, che saranno dodici.

Edoardo Pappi e Ferrara Film Commission ringraziano coralmente tutti coloro che hanno partecipato alle selezioni, che già in questi giorni sono stati contattati uno a uno in via telematica e telefonica, nonché Paolo Marcolini per aver messo a disposizione gli spazi del Consorzio Factory Grisù.

Le riprese verranno effettuate tra il 18 e il 25 nelle location prescelte, situate nelle campagne appena fuori Ferrara.

