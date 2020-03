di Carla Sautto Malfatto

SEMPRE CON ME

Il magnifico corpo di mio padre che a passi di danza

si è allungato nella sua vita di molti tramonti

mi spinge con le ginocchia ossute dietro il sedile dell’auto

quando la mia mente è troppo sola.

– Ciao papà, – allora sussurro senza guardare nello specchietto

l’assenza dei suoi occhi indecentemente sinceri

e mentre lo ringrazio della compagnia, mi vergogno

di non riuscire a ricordare il timbro della sua voce.

Nemmeno questo è rimasto di te disperso nel mio sangue,

come il brillio di una meteora confuso, eppure distinguibile

nei suoi picchi e in certe venature di malinconia

che credevo solo mie.

Oggi trasporto te, vedi come sono brava alla guida

di questa esistenza che mi sfianca

ai tornanti, ai semafori sempre rossi,

prima, accelerata e ancora stop, senza un vigile dall’alto

che la faccia scorrere tranquilla alla meta.

Non è quello che volevo, né quello che volevi tu,

e in questo siamo simili e fregati, padre e figlia,

ma almeno il tuo respiro non appanna i vetri

e come il bue del presepe mi riscalda come può.

Guardo fuori dal finestrino la nebbia che scende

e ho sempre più paura all’avvicinarsi del tunnel…

e le tue ginocchia premono più forte dietro la schiena

per dirmi che non mi abbandoni.

(Carla Sautto Malfatto – tutti i diritti riservati)

da ‘Troppe nebbie’, Edizioni Il Saggio, 2019

Commenta