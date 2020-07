Sentenza su buoni spesa Davide Bergamini(Lega provinciale Ferrara): “sostegno al sindaco Fabbri”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Lega provinciale Ferrara

Davide Bergamini Referente provinciale di Ferrara della Lega Salvini Premier commenta la delibera del Comune di Ferrara per la distribuzione del Buoni Spesa oggetto di ricorso da parte di associazioni e sindacati.

“Come Lega esprimiamo il pieno sostegno all’operato e alle scelte del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, che con la delibera per la distribuzione dei buoni spesa ha fatto il possibile per destinare quei contributi ai cittadini realmente danneggiati dal lockdown e dalla sospensione delle attività produttive e lavorative.

I buoni spesa sono stati distribuiti a italiani ed extracomunitari che lavorano senza distinzioni e l’unico vincolo indicato nell’atto del Comune era che quei contributi non finissero in tasca a richiedenti asilo che già beneficiano di altri programmi e aiuti di Stato. Si tratta di un principio di buon senso che, giustamente, è stato utilizzato dalla giunta di Ferrara anche per il nuovo regolamento di assegnazione delle case popolari che, grazie al principio di residenzialità storica premierà chi da più tempo vive e lavora regolarmente sul territorio.

La gravissima emergenza sanitaria ed economica in cui ci troviamo dovrebbe far capire a tutti che è ora di dire basta alle battaglie ideologiche ingaggiate contro scelte di buon senso e di buon governo. l nostro Paese non farà mai passi avanti fino a quando una parte di sindacati e associazioni politicizzate che ha come punto di maggior interesse la difesa degli immigrati clandestini, continuerà a voler confondere la tutela dei diritti degli italiani e degli immigrati regolari con la discriminazione di chi arriva illegalmente nel nostro Paese”.

