Servizi fascia 0-3 anni, Lega E-R: “Curioso sia il Pd a chiedere a se stesso di riaprire in sicurezza i servizi per l’infanzia: la lega lo chiede da tempo”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

“Ci fa piacere che i consiglieri regionali Marchetti e Zappaterra abbiano proposto al question time di riaprire in sicurezza i servizi per l’infanzia anche per la fascia zero-tre anni. Troviamo tuttavia curioso che, in altre parole, sia il PD a chiederlo a se stesso, visto e considerato che il Partito democratico è al governo della Regione”.

Così i consiglieri regionali della Lega, Matteo Montevecchi, Matteo Rancan, Valentina Stragliati, Andrea Liverani e Fabio Bergamini che sottolineano come la medesima richiesta fosse già stata avanzata in Commissione dal gruppo Lega.

Tanto più – aggiungono – “che con una nostra interrogazione del 28 aprile scorso, avevamo già avanzato la richiesta alla Giunta, sempre sul tema di centri estivi, di promuovere in tempi celeri l’istituzione di un tavolo di confronto in ogni provincia, in cui coinvolgere una pluralità di soggetti che garantiscano la conoscenza piena del territorio e delle dinamiche legate al tema, incluse le forze politiche dell’opposizione, per censire le possibili aree e valutare le molteplici alternative. Proposta alla quale, tuttavia, oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta”.

“In ogni caso ci fa piacere che il PD si sia accodato alle nostre richieste, ma notiamo che evidentemente hanno le idee confuse. Vorremmo, a tal proposito, ricordare loro che sono proprio loro al Governo sia della Regione che del Paese” concludono i consiglieri del Carroccio.

Commenta