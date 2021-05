Settimana della Musica da lunedì 24 all’Alda Costa.

Tempo di lettura: 2 minuti

Comunicato stampa Istituto Comprensivo.

Cinque giorni di musica all’Istituto Comprensivo Alda Costa.

E’ quanto organizzeranno da lunedì 24 a venerdì 28 maggio le Scuole primarie Costa, Guarini e Manzoni, la Secondaria a Indirizzo Musicale Boiardo e la Scuola d’infanzia Guarini. L’occasione è anche quest’anno offerta dalla manifestazione nazionale “La musica unisce la scuola”. Per la trentaduesima Settimana Nazionale della Musica a Scuola, il Ministero dell’Istruzione ha rivolto un invito aperto a tutte le scuole italiane, La settimana, organizzata dal Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica in collaborazione con INDIRE, prevede una piattaforma condivisa di esperienze didattiche, che ancor maggiore importanza acquisiscono in un anno particolarmente difficile come quello che sta avviandosi alla conclusione.

Con il coordinamento di Valeria Astolfi ed Anna Maria Laudicina, l’Alda Costa porterà a termine le numerose attività musicali che da molti anni a questa parte caratterizzano la progettualità di Istituto.

La Scuola d’Infanzia Guarini proporrà il progetto Musica/Inglese dal tema “Tutti per uno uno per tutti – Un bambino tra i bambini” e esecuzioni della favola musicale di Basevi e Piumini “Il ragazzo col violino”. Per la primaria Costa, Guarini e Manzoni sono previste attività di Body percussion e danze di gruppo, costruzione e utilizzo di strumenti “poveri”, letture di poesie su musiche, musicogrammi e drammatizzazione di opere liriche di Mozart, Rossini, Donizetti e Puccini assieme a composizioni orchestrali della tradizione colta. Le attività dell’Istituto Comprensivo Alda Costa si completeranno alla Boiardo con i saggi di strumento di tutti gli allievi dell’Indirizzo Musicale dalla prima alla terza: chitarra, flauto traverso, pianoforte e violino.

