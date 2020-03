Sgarbi Ferrara Italia

Da: Pietro Ferretti.

Attenzione, attenzione !

Cari Ferraresi, andiamoci piano nell’ostacolare il professore Vittorio Sgarbi nelle sue attività artistiche in città, potremmo fare la figura dei soliti ” incantati ” !

Il personaggio in discussione è certamente un tipino…(da spiaggia, si cantava un tempo )….ma ditemi. La nostra città ha avuto anche nel passato recente personaggi famosi come scrittori, artisti, registi ed altro. Ma, senza trascurare alcuno, che io sappia, chi c’è oggi in questa città e Provincia che si eleva dal grigiore che ci attanaglia, senza offesa per nessuno ?

Sgarbi, piaccia o non piaccia,( le sue idee spesso originali , ma sicuramente non di Sinistra , saranno discutibilissime ), è il personaggio ferrarese che fa più parlare di Ferrara nei media e sui giornali, senza di lui saremmo attualmente meno conosciuti. Non è che in tutto questo c’entri la Politica ? Ho letto “antifascismo”, che si tira fuori ogniqualvolta non si sa che cosa dire. Ma che c’entra questo ? Un cambiamento nella guida politica era necessariissimo dopo oltre 70 anni di una Sinistra, sempre stata a rimorchio di quella bolognese ed emiliano romagnola , che ci ha messo ai margini. Naturalmente si potranno studiare eventuali soluzioni più eque nei rapporti con il Comune di Ferrara.

