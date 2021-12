Sì agli eventi all’aperto in massima sicurezza – il commento di Fipe Confcommercio

Tempo di lettura: 2 minuti

Sì agli eventi all’aperto in massima sicurezza: si esprime in modo chiaro Matteo Musacci, presidente provinciale di Fipe Confcommercio e vicepresidente nazionale della stessa Federazione dei Pubblici Esercizi, in vista della cabina di regia governativa prevista per domani (23.12).

“Credo – prosegue Musacci – che il tema della salvaguardia della salute dei cittadini sia ovviamente fondamentale e prioritario. Ed a questo proposito sia necessario mettere in campo tutte le azioni per realizzare le condizioni di massima sicurezza in questa fase di perdurante emergenza sanitaria: mi riferisco all’uso obbligatorio della mascherina all’aperto, al rispetto del distanziamento e nello stesso tempo con un sistema di verifiche puntuali dei certificati sanitari (Green Pass). Strumenti che da sempre vedono la collaborazione dei nostri operatori che hanno dimostrato in questi mesi grande responsabilità. Sono altrettanto convinto che sospendere gli eventi all’aperto infliggerebbe un durissimo colpo alla nostra economia ed in particolare ad alcune categorie economiche, in primis i ristoratori ma a cascata a tutta la filiera commerciale e dell’alberghiero che nei mesi scorsi hanno pagato davvero oltre misura il conto “salatissimo” di questa pandemia che è iniziata a febbraio del 2020. Gli eventi all’aperto, fino a parere contrario del Governo, sono autorizzati con protocolli condivisi da tutte le autorità preposte. E’ necessario fare riferimento al senso di responsabilità di tutti e proseguire in un percorso sicuro quanto determinato verso la ripresa”

