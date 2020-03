Si è riunito oggi a Comacchio il Tavolo del Turismo.

Da: Comune di Comacchio.

I dati raccontano dei primi segnali di contrazione dei consumi e lo spettro di un empasse sulle prenotazioni estive, soprattutto dall’estero dove pesa l’immagine non chiara, se non distorta, della reale situazione nel nostro Paese.

Hanno partecipato all’incontri gli assessori Riccardo Pattuelli e Robert Bellotti, insieme al dirigente Roberto Cantagalli, e ai rappresentanti di CNA, Ascom, Cesb, Unindustria, Confartigianato. L’incontro ha permesso di fare il punto con i rappresentanti del settore turismo sull’emergenza legata al Covid19 che sta colpendo maggiormente i settori di turismo e commercio. Il primo contraccolpo concreto è dato dalla sospensione delle gite d’istruzione delle scuole che avevano scelto come meta Comacchio e le bellezze del Parco del Delta.

Il “Tavolo”, all’unanimità, ha sostenuto la riprogrammazione del piano promozionale e degli eventi ricompresi nell’arco temporale delle limitazioni previste dal del decreto governativo o prossimi ad esso, per questo. al migliorare della situazione complessiva sarà necessario avviare fin da subito azioni di rilancio del turismo. Questo avverrà in stretta sinergia con Regione, Apt e Destinazione Turistica Romagna come concordato anche nella corso dell’incontro svoltosi a Bologna la settimana scorsa e , attivato dall’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini. Le associazioni hanno ribadito le istanze già presentate in Regione: moratorie dei mutui da parte delle banche, richiesta di cassa integrazione e slittamento delle scadenze delle imposte comunali.

L’amministrazione comunale si è detta disponibile a sostenere le possibili azioni economiche di sostegno, anche in coordinamento con gli enti sovraordinati e gli altri enti della costa emiliano romagnola.

