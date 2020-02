SIB ed Ascom Confcommercio “Soddisfazione per il rilascio delle prime concessioni balneari” a Comacchio

Da: Ascom Ferrara.

Il Comune sta già rilasciando le prime concessioni con scadenza il 2033- a darne l’annuncio con soddisfazione è Giuseppe Carli, referente del SIB (Sindacato Italiano Balneari) Confcommercio a Porto Garibaldi – uno sblocco che è il frutto di un’azione combinata con Ascom Confcommercio che congiuntamente al SIB si è fatta carica di risolvere, in un recente incontro, con l’Amministrazione Comunale una serie di nodi burocratici e tecnici che si trascinavano da quasi un anno, mettendo ovviamente in apprensione i balneari”.

Carli prosegue:” Voglio ringraziare il Comune per la sua disponibilità ed Ascom Comacchio per il suo concreto supporto: sono stati prodotti una serie di documenti hanno permesso così di trovare la quadra rispetto al rilascio delle concessioni in carico al Comune”. Si è trattata di “Una manovra coordinata – conclude Gianfranco Vitali, presidente di Ascom Comacchio – che ora permette agli operatori della balneazione di poter programmare, finalmente, con la necessaria razionalità e serenità gli investimenti a medio e lungo termine sulle loro strutture; investimenti necessari a rendere la nostra costa appetibile nelle proposte ricettive, ricreative e turistiche in senso più ampio.

