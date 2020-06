Sicurezza, Pelloni (Lega E-R): “Sperimentare la pistola taser anche nei comuni con almeno 50mila abitanti”

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

Formazione del personale a carico della Regione e richiesta al Governo che venga consentito anche ai Comuni con almeno cinquantamila abitanti o alle Unioni di Comuni con almeno cinquantamila abitanti, che abbiano trasferito le funzioni di Polizia Locale in capo all’Unione, la sperimentazione e la successiva eventuale adozione, di armi comuni ad impulso elettrico da parte degli agenti di pubblica sicurezza della Polizia Locale.

E’ quanto chiede una risoluzione, a prima firma Simone Pelloni, che i consiglieri regionali della Lega hanno presentato alla Giunta per potenziare gli strumenti di deterrenza e difesa delle polizie locali. Una risoluzione, quella proposta dalla Lega Emilia Romagna considerato che negli anni si sono verificati pochissimi effetti collaterali (uno studio del 2009 commissionato da Axon rivelava come nel 99,75% dei casi l’uso del Taser non avesse determinato danni o lesioni serie, ma solo escoriazioni o semplici graffi, e che nessuna morte era stata provocata). “La pistola elettrica -si legge nella risoluzione che i consiglieri del Carroccio hanno presentato all’Aula – rappresenta al giorno d’oggi uno strumento fondamentale per le moderne forze di polizia, consente infatti all’operatore di evitare l’impiego dell’arma da fuoco di ordinanza in tutta una serie di circostanze al limite delle regole d’ingaggio, per esempio nei casi in cui l’aggressore brandisca un coltello o un altro oggetto contundente; è da considerare inoltre come nella maggior parte delle situazioni d’utilizzo la sua sola impugnatura e esposizione e/o l’attivazione warning arc (scossa di avvertimento con puntamento della pistola), da parte dell’agente induca l’individuo criminoso a desistere. L’utilizzo di quest’arma garantisce in definitiva sia l’incolumità dell’operatore, sia un ulteriore strumento a tutela dei cittadini e della legalità”. Già adesso, previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, (articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ),i Comuni capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale. La risoluzione avanzata dalla Lega propone di estendere anche ai Comuni con almeno cinquantamila abitanti o alle Unioni di Comuni con almeno cinquantamila abitanti questa sperimentazione ed eventualmente poi, con proprio regolamento, i Comuni possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l’arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata. La risoluzione impegna poi la Giunta regionale a provvedere all’ organizzazione della formazione del personale di Polizia Locale della Regione E-R in modo da sgravare i comuni dagli oneri che tale formazione comporterebbe ed ottenendo uniformità di professionalizzazione riguardo all’utilizzo di tale strumento.

