Siglato un accordo fra i comuni di Comacchio, Argenta e Ravenna per la mobilità fra le rispettive arre territoriali

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero

territorio nazionale”;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile

2020 (pubblicata sul Burert n. 136 del 30.04.2020) con cui sono state disciplinate, nel rispetto del

citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, nuove misure di

sorveglianza sanitaria sull’intero territorio regionale con decorrenza 4 maggio 2020;

CONSIDERATO che al punto 10 della citata Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale

dell’Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020 si stabilisce quanto segue: ” Sono consentiti tutti gli

spostamenti come definiti dall’art. 1 lett. a) del dpcm del 26 aprile 2020. Gli spostamenti per

situazioni di necessità sono consentiti in forma individuale ed esclusivamente in ambito provinciale.

I comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello

spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli

stessi”;

RITENUTO di dover adottare, nella stessa direzione di quanto disposto dal Presidente della Giunta

regionale, un accordo di regolamentazione della circolazione tra territori del Comune di Ravenna

situato nella Provincia di Ravenna, e tra i territori dei Comuni di Comacchio e Argenta situati nella

Provincia di Ferrara, a condizione di reciprocità;

RITENUTO in particolare, che la circolazione tra il territorio comunale di Ravenna situato nella

Provincia di Ravenna ed i territori dei comuni limitrofi di Comacchio e Argenta situati nella

Provincia di Ferrara, oltre che nei casi consentiti dal citato art. 1 lett. a) del DPCM del 26 aprile

2020, è configurabile come motivo di necessità qualora avvenga per usufruire di tutti i servizi ed

attività ammessi dallo stesso DPCM, offerti da esercizi che, pur trovandosi nel territorio della

Provincia non di appartenenza, sono invero, localizzati in aree più prossime ad alcune frazioni dei

territori comunali in cui i cittadini hanno la propria residenza, abitazione o dimora o che in ogni

caso possono risultare più rispondenti alle esigenze e consuetudini dei cittadini o utenti;

Tutto Quanto Premesso

Le Parti di cui Sopra Convengono e Determinano Quanto Segue

Articolo 1 – Finalità

E’ consentita, a condizione di reciprocità e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 1 lett. a) del DPCM

del 26 aprile 2020 ed al punto 10 della Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale

dell’Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020, la circolazione tra i territori del Comune di Ravenna –

Provincia di Ravenna, del Comune di Comacchio – Provincia di Ferrara, del Comune di Argenta –

Provincia di Ferrara, al fine di usufruire di tutti i servizi ed attività ammessi dallo stesso DPCM

offerti da esercizi, attività e servizi pubblici e privati che si trovano ubicati nei comuni oggetto del

presente accordo.

Gli spostamenti dovranno avvenire nel rispetto delle vigenti misure di contenimento e gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 2 – Durata

Il presente Accordo decorre dal 5 maggio 2020, fino a revoca.

Il presente Accordo viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Ravenna – Provincia di Ravenna,

del Comune di Comacchio – Provincia di Ferrara, del Comune di Argenta – Provincia di Ferrara.

