Simone Saletti: “Bondeno Insieme. Aiuto a domicilio!”

Da: Vice Sindaco del comune di Bondeno, Simone Saletti.

«Si era ipotizzata la sua partenza soltanto alcune settimane fa, lontani dall’emergenza che è scattata in seguito, ma anche grazie alla collaborazione di molte persone, siamo riusciti a fare partire un servizio di consegna a domicilio per anziani e persone fragili che, certamente, andrà mantenuto e potenziato anche in futuro, fuori dall’emergenza», così il sindaco facente funzioni, Simone Saletti, e l’assessore alle politiche sociali, Francesca Piacentini, sulla partenza del servizio delle consegne a domicilio, grazie alla collaborazione con la nuova cooperativa di comunità Ape System e di molti volontari, che hanno già dato la loro adesione a collaborare, unitamente alla disponibilità delle attività commerciali di Bondeno. «Siamo orgogliosi di essere riusciti a tempo di record ad attivare un progetto di sostegno alle persone fragili che ci sta molto a cuore – continua il Sindaco facente funzioni Simone Saletti –. A beneficio di persone anziane e non autosufficienti, che potranno vedersi recapitare a casa farmaci e beni di prima necessità, limitando ovviamente gli spostamenti per motivi di prevenzione (in questa fase) ma più in generale per aiutare chi autonomamente non è più in grado di recarsi al supermercato o in farmacia, per fare alcuni esempi». Il servizio funzionerà attraverso i seguenti numeri: 0532-899500, 350-1064673, oppure mediante l’indirizzo e-mail: apesystemcoop@gmail.com. A questi contatti risponderà un operatore che prenderà in carico la richiesta e provvedrà poi a contattare i volontari, formati e dotati dei dispositivi di protezione individuale (come mascherine e guanti), i quali consegneranno agli anziani o alle persone non autosufficienti che hanno fatto richiesta, i beni di prima necessità. La cooperativa di comunità Ape System nasce lo scorso 18 gennaio, con l’inaugurazione della sede di viale Pironi. Lo step successivo, dunque, sarà la partenza di questo servizio di consegna a domicilio per le persone fragili: «nella lettera che avevamo inviato ai commercianti soltanto alcuni giorni fa – precisa l’assessore Piacentini – è stato specificato che gli aderenti alla cooperativa Agire per Evolvere (Ape; ndr) e i volontari si sarebbero recati nei vari negozi e attività del territorio allo scopo di valutare le esigenze e pensare a come migliorare continuamente tale opportunità di consegna a domicilio. Intendiamo infatti lasciare aperto un canale comunicativo, per far sì che questo servizio sia continuamente aggiornato, sulla scorta delle esigenze della cittadinanza che, alla fine, è la destinataria ultima delle attività messe in campo dalla cooperativa Ape System»

