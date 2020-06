Simone Saletti e Fabio Bergamini: «Confronto continuo con esperti nella formazione e nell’economia: il futuro e’ una gestione in rete delle opportunità»

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio stampa Fabio Bergmini

«Il futuro sarà sempre più orientato verso chi saprà gestire le risorse in rete: fenomeni come il co-workgin e le opportunità che le nuove tecnologie portano con sé, devono poter essere metabolizzate e valorizzate. Per arrivare al nostro obiettivo, è importante continuare a confrontarsi con tutti: associazioni di categoria, centri di formazione professionale ed esperti del mondo economico». Il sentiero per il rilancio, nella “Fase 3” dell’emergenza “Coronavirus” e per il futuro, è tracciato. A parlarne sono stati nei giorni scorsi il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, assieme al sindaco di Bondeno, Simone Saletti, ed Andrea Rossi, esperto di temi economici e formativi. Rossi è tornato a Bondeno, giusto due anni dopo l’organizzazione del convegno di “Form Impresa”, svoltosi nel centro polifunzionale di via Autieri e con il quale venne avviata una serie di progetti dedicati al rilancio del territorio: i primi corsi di formazione finanziati dal Comune, le start-up e il bando per la stabilizzazione dei lavoratori precari. «Ora – dicono Saletti e Bergamini – è arrivato il momento di fare un altro passo avanti, cercando di capire come poter trasformare in opportunità alcune scelte che si stanno adottando nel Paese. Abbiamo numerosi progetti sui quali desideriamo proseguire un confronto con le varie realtà associative e formative. L’impegno – concludono – è quello di fare del nostro territorio uno spazio “aperto”, in grado di dialogare e lavorare in rete con le realtà vicine. Perché soltanto così si può impostare una programmazione di grande respiro rivolta al futuro, all’economia e alla creazione di posti di lavoro».

