Società di Danza : Lezione di prova gratuita il 5 febbraio ore 21,00 in via Canapa 4

Da: Società di Danza Circolo Ferrarese.

La serata di prova gratuita è aperta a giovani e adulti per conoscere e provare le danze di società che comprendono sia danze di gruppo, come Contraddanze e Quadriglie, sia danze di coppia, come Marce, Valzer figurati, Mazurka, Polka e Galop. Le danze sono ricostruite sulla base dello studio dei manuali di danza ottocentesca europea e riproposte come momento di coinvolgimento tramite coreografie di gruppo, in cui ogni singolo danzatore è in continua relazione con l’intero gruppo.

A partire da mercoledì 12 febbraio le lezioni si terranno tutti i mercoledì con inizio alle ore 20,00, sempre al Centro Sociale Il Parco di via Canapa 4.

Il corso permette ai soci di partecipare a numerosi Gran Balli Ottocenteschi e Gran Balli Risorgimentali in tutta Italia. In particolare a Ferrara sabato 7 marzo a Palazzo Pendaglia si terrà il Gran Ballo Ottocentesco “Sulle Note del Grande Fiume”.

La Società di Danza Ferrarese è parte della Federazione Nazionale Società di Danza diretta da Fabio Mòllica, è presente in oltre 50 città in Italia e si occupa dal 1991 di studio, pratica e diffusione della danza storica e in particolare ottocentesca. Propone un sistema di danza di società basato sulla tradizione, che coniuga arte del ballo e associazione attraverso la danza di società.

L’attività di ricerca e divulgazione della Società di Danza comprende la ricostruzione di Gran Balli Ottocenteschi in palazzi storici, teatri e piazze, stage, convegni, seminari teorico-pratici di danze storiche.

La Società di Danza sviluppa progetti di carattere nazionale, come i Gran Balli Risorgimentali, finalizzati alla celebrazione della storia del Risorgimento italiano, o come i Gran Balli dell’Unione Europea, per celebrare la comune identità storico-culturale dei Paesi europei.

Commenta