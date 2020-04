Sos Spesa a Cento la solidarietà riempie il carrello

Da: Organizzatori

Parte all’insegna della solidarietà il progetto benefico proposto da Cento Insieme in collaborazione con le Associazioni territoriali che gravitano intorno all’associazione, diversi esercizi commerciali di alimentari del territorio e il Comune di Cento. Ispirandosi all’idea della “spesa sospesa”, Cento Insieme e le sue associazioni, anche con l’importante aiuto di donatori privati, hanno infatti deciso di devolvere 3.230,00 euro a diversi esercizi commerciali della città e delle frazioni che li convertiranno in beni alimentari, con l’obiettivo di incrementare il volume della spesa a favore delle famiglie che si trovano più in difficoltà economica. Si tratta di una rete di piccoli alimentari, macellerie, drogherie pronti a diventare corner dell’iniziativa per dare forza e senso alla comunità.

E’ possibile per chi vuole e può, donare una spesa mediante donazione on line all’iban IT15T085 0923 4050 0800 9405 514 intestata a Cento Insieme con causale “Sos Spesa”.

L’Associazione Cento Insieme, fondata l’11 gennaio 2011, oggi mette in rete una ventina di associazioni non profit centesi per valorizzare l’operato di tanti volontari a favore di progetti di comunità.