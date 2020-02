Sospensione della prova concorsuale per agenti della polizia locale

Da: Comune di Bondeno.

A seguito delle diposizioni regionali sul tema del “Coronavirus”, il Comune di Bondeno comunica che la prova pubblica selettiva per la copertura di 14 posti di agenti della Polizia Locale dell’Alto Ferrarese è stata SOSPESA, in attesa dei prossimi provvedimenti al riguardo.

In recepimento dell’ordinanza n. 1 del 23/02/2020 della Regione Emilia Romagna e delle disposizioni del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, dunque, attraverso un provvedimento urgente del Sindaco Fabio Bergamini si comunica a tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica in oggetto che lo svolgimento della prova preselettiva fissata per il giorno 26/02/2020 con Avviso Pubblico prot. 4491/2020 non potrà avere luogo.

Il nuovo calendario delle prove concorsuali sarà reso noto ai candidati mediante apposito Avviso da pubblicarsi sul sito del Comune di Bondeno con il dovuto preavviso.

Ad ogni buon fine si pubblicano i link ai testi ufficiali dei due provvedimenti richiamati.

ORDINANZA N.1 del 23/02/2020 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

PROVVEDIMENTO URGENTE DEL SINDACO 24-02-2020

