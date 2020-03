Sospensione rassegna teatrale, lezioni Pane & Internet e Utef in biblioteca

Da: Comune di Codigoro.

In ottemperanza al Dpcm dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″, con cui è stata disposta la sospensione di “manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone, tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”, l’Amministrazione Comunale sospende con effetto immediato, sino a venerdì 3 aprile 2020 gli spettacoli della rassegna teatrale.

L’ufficio preposto è già al lavoro per la riprogrammazione delle date. Eventuali aggiornamenti, e/o procedure di rimborso dei biglietti per i titoli rinviati saranno comunicati quanto prima attraverso i nostri canali ufficiali di comunicazione.

Gli spettacoli programmati, destinati a slittare a data ancora da definire sono i seguenti:

Martedì 17 marzo 2020 ore 21:00

Teatro Arena di Codigoro

VANESSA INCONTRADA E GABRIELE PIGNOTTA

“Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?”

scritta e diretta da Gabriele Pignotta

Venerdì 3 aprile 2020 ore 21:00

Teatro Arena di Codigoro

OBLIVION

“La Bibbia riveduta e scorretta”

scritto e diretto da Davide Calabrese, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli

Anche la rassegna I MARTEDÌ DEL JAZZ all’Abbazia di Pomposa, per le ragioni sopraesposte, legate legate al decreto del premier Giuseppe Conte, è stata rinviata a data da destinarsi.

L’Amministrazione Comunale, manifestando il proprio rammarico, esprime la propria vicinanza al pubblico e a tutti i lavoratori dello spettacolo interessati da questo provvedimento. La priorità resta quella della tutela della salute pubblica.

Sono state sospese, infine, fino al 6 aprile 2020, tutte le lezioni di “Pane & Internet”, già programmate in biblioteca.

Analogamente sono rinviate a data da destinarsi pure le lezioni Utef del giovedì pomeriggio in biblioteca.

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale diramare informazioni tempestive e costanti, in merito al nuovo calendario degli eventi culturali.

Commenta