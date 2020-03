Sostegno al settore del Pubblico Spettacolo: intervento di Ascom Ferrara.

Da: Ascom Ferrara.

“Crediamo che così come come è stata trovata una soluzione razionale per riaprire i Musei (aperture contingentate) si debba operare con lo stesso criterio per ridare fiato al settore del Pubblico Spettacolo (Cinema, Teatri…)”: è l’intervento del presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara, Giulio Felloni che prosegue – la Confcommercio è impegnata – dal nazionale al locale – per trovare soluzioni di buon senso e sopratutto realizzabili nella pratica quotidiana. Un lavoro che è necessario per ritornare alla normalità ed alla socialità più piena in tutti i suoi aspetti: Ferrara non si ferma. Una città ed un territorio come il nostro devono essere appetibili ed ospitali, per il commercio, i servizi, il turismo. Il criterio, con le dovute precauzioni del caso, è proprio quello di permettere le riaperture dei Cinema così come dei Teatri per gruppi. Il settore del pubblico spettacolo, che è un’ eccellenza italiana, deve ripartire per garantire la continuità delle imprese e dei livelli occupazionali. Questo trattamento così diversificato è davvero incomprensibile ed uno stop ancora prolungato rischia di mettere in ginocchio il Terziario nel suo complesso, settore che naturalmente va sostenuto con opportuni interventi” conclude il presidente Felloni.

