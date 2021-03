Sottosegretario Pucciarelli: inaugurazione hub vaccini a Genova segnale importante nella lotta al Covid.

Tempo di lettura: 2 minuti

Ufficio Stampa Sottosegretario di Stato alla Difesa.

“L’apertura odierna di un maxi hub vaccini con una capacità di somministrare, a pieno regime, fino a 5 mila dosi al giorno è un chiaro segnale che stiamo andando nella giusta direzione. Dobbiamo continuare a lavorare intensamente per tutelare la salute dei cittadini e far ripartire il Paese.” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli presente alla cerimonia di inaugurazione di un hub vaccini presso la Fiera del Mare, una struttura vaccinale anti-Covid di 1.300 metri quadri, realizzata grazie anche all’accordo di collaborazione raggiunto per la prima volta in Italia tra Regione Liguria e sanità privata convenzionata presente con i propri specialisti al fianco del personale medico e infermieristico della Asl 3 di Genova, con il coordinamento dell’azienda sanitaria regionale Alisa.

“Con le recenti nomine del nuovo Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Ing. Fabrizio Curcio e del neo Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Generale Francesco Paolo Figliuolo, stiamo dando un forte impulso alla campagna vaccinale per contrastare la diffusione di questa pandemia, un’emergenza sanitaria che vede tutte le Istituzioni lavorare in stretta sinergia per salvaguardare la salute dei cittadini.

Stiamo combattendo questo virus grazie anche allo straordinario contributo delle nostre Forze Armate, impegnate fin dal primo giorno con tutte le risorse disponibili. Un lavoro straordinario che i nostri militari stanno svolgendo con encomiabile impegno, esprimendo, con numeri significativi, capacità diversificate e risorse ingenti a disposizione della collettività. Continueranno a farlo visto che siamo purtroppo ancora nell’emergenza, rispondendo alle necessità e ai bisogni del Paese con una presenza continua e costante, sempre al servizio dei cittadini.” – ha concluso il Sottosegretario alla Difesa Pucciarelli.

Commenta