BASTA DAVVERO POCO

Basta Davvero Poco,

per comprendere una persona,

Basta una spalla su cui piangere,

Basta una persona che ti ascolti,

senza giudicare,

Basta Davvero Poco,

Basta un aiuto,

Basta saper ascoltare,

Basta Davvero Poco,

Basta saper vivere la situazione,

Basta Davvero Poco.

(di Alberto Vuocolo 3^G)



BLOWING IN THE MIND

Quanti millenni vivrà il sole

Prima di scomparire?

Quante burrasche deve subire una scogliera

Prima di scalfirsi?

Quanto ancora dovrò imparare

Prima di considerarmi acculturato?

La risposta amico mio, vola nel vento

La risposta, vola nel vento

Quanto peso dovrò ancora portare sulle spalle

Prima di poter dormire?

Quanto dovrà essere ripulito il mare

Prima che i pesci possano vivere in tranquillità

Quanto dobbiamo lottare

Prima che ci consideriamo uguali?

(di Fabio Vanini 3^G)

LA COLOMBA BIANCA

E quanti mari deve superare una colomba bianca prima che si addormenti sulla spiaggia?

Una colomba bianca come le nuvole

Attraversa molti mari

Per superare le sue paure

Vola da una parte all’altra

Da una spiaggia all’altra

E sempre sola

Non si stanca mai di volare.

Come una donna

Piena di coraggio

Forza e umiltà.

Arriva sempre al suo obiettivo

Superando tutti gli ostacoli

Che le impediscono di volare.

(di Francesca Bini 3^G)

LE DONNE E GLI UOMINI

Un uomo percorre molte strade

prima di diventare un uomo colto

capace di capire

di provare emozioni

di amare.

Una donna percorre molte strade

prima di diventare una donna

deve affrontare più difficoltà

perché verrà sempre sminuita,

i suoi passi

la portano lontano

ma la via è lunga e tortuosa.

Le persone giudicano sempre

sminuendoci per quello che siamo

insultandoci

e questo può abbattere

ma non bisogna cadere nella tentazione:

per nessun motivo

arrendersi.

Bisogna credere in se stessi

in quello che si è

e come si è

ma mai credere a quello che dicono gli altri.

Prima bisogna amare se stessi .

(di Andrada Hojda 3^G)

MAESTRA DI VITA

L’esperienza

è il secondo nome che diamo ai nostri errori,

non la si può avere gratis ma

è la migliore maestra di vita,

perché ci aiuta a crescere.

Di conseguenza,

non ci serve solo

il coraggio

per diventare ciò che siamo

e per maturare

anche gli errori servono,

poiché una persona non va giudicata

per gli sbagli che compie,

ma per la sua volontà di rimediare

e imparare.

(di Sara Biondi 3G)

GUARDO CON GLI OCCHI CHIUSI

Guardo con gli occhi chiusi.

Riflessione, tristezza, inconsapevolezza.

Le persone vedono quello che vogliono vedere

non come stanno realmente le cose.

L’inquinamento crea un velo sugli occhi della gente

non riescono a vedere la bellezza del mondo che le circonda.

Più il tempo passa, più abbassiamo lo sguardo.

E’ triste quando ti accorgi che non ti stai godendo la natura.

Come con la natura così con le persone:

guardiamo oltre l’apparenza

per sentire quanto possono essere belle e interessanti.

(Martina Lo Basso 3G)

L’UOMO CON GLI ALTRI

Quante guerre ci dovranno essere prima che l’uomo capisca

Quanti pianti ci dovranno essere prima che l’uomo capisca

Quante volte dovremmo ignorarli prima che l’uomo capisca

Capisca che la gente ha bisogno di pace

Capisca che la gente ha bisogno di essere ascoltata

Capisca che la gente ha bisogno di speranza

Quante persone saranno ancora tristi prima che l’uomo capisca

Quante volte dovremo fingere che va tutto bene prima che l’uomo capisca

Quante volte dovranno soffrire prima che l’uomo

Capisca che la gente deve fare ciò che crede meglio

Capisca che la gente ha bisogno di essere aiutata

capisca che la vita è questa

(Matteo Minelli 3G)

LA GENTE

La gente che piange esprime tristezza

La gente che piange esprime solitudine

La gente

La gente che ascolta esprime pazienza

La gente che ascolta esprime aiuto

La gente

La gente che piange esprime paura

La gente che ascolta esprime gratitudine

La gente

(di Rouadi Mohammad 3^G)

LA GUERRA NON DOVREBBE ESISTERE

quanto tempo serve ad un uomo

prima di capire di aver spento

troppe vite ?

quanto dovrà soffrire un popolo

prima di trovare

la pace ?

quanto sangue dovrà ancora essere versato

prima che lui capisca

che è troppo tardi?

quanti bambini dovranno nascondersi

e avere paura

prima di poter uscire

ed essere felici?

quante madri dovranno

vedere le vite dei propri figli spegnersi

tra le proprie mani ?

quanto tempo servirà ancora

prima che l’uomo impari a fare la pace

invece che la guerra?

queste domande non hanno risposta

perché in fondo

la guerra non dovrebbe esistere.

(di Nezar Mahboul 3^G)

LA GUERRA

un film horror, con un orrore reale

una politica propensa solo all’espansione

un terrore vicino, reale

nel silenzio riecheggia il fischio della distruzione

nell’aria solo rumori detriti e un gran polverone

con città di cui è rimasta solo la devastazione

campi in cui non cresceranno più fiori

dove l’unico suono udibile è quello di

astio, odio e discriminazione

(di Jacopo Palazzi 3^G 2022/23)

LE DOMANDE DI UNA VITA

Quante onde devono infrangersi sulle scogliere

prima di scomparire.

Quanto dovrà soffrire un uomo

prima di trovare se stesso.

La risposta, amico mio sta soffiando nel vento

La risposta, sta soffiando nel vento.

Per quanto tempo un uomo deve soffrire

prima di trovare la sua via.

Quante volte un uomo deve cadere

prima di trovare il suo equilibrio.

E quante volte un essere umano dovrà guardare avanti

lasciandosi il passato alle spalle

La risposta, amico mio, sta soffiando nel tempo

La risposta sta soffiando nel vento.

(di Francesco Pennetta 3^G)

LE SFIDE DELLA VITA

Quante sfide dovremo affrontare,

quanti problemi dovremo superare nella vita.

Dove sono le persone disposte ad aiutarmi in questo brutto periodo?

Chi mi darà momenti di pace

e di tranquillità?

Quanto tempo possiamo vivere senza poter prendere una decisione

ed essendo sempre controllati dagli altri?

Quanto tempo possiamo restare chiusi in una bolla

prima che scoppi?

La risposta, amico mio, sta nel cambiare se stessi in meglio,

sta nell’essere se stessi.

La risposta, amico mio, sta nelle persone a te care,

sta nelle persone che tengono a te.

(Martina Caselli 3G)

Per alcuni giorni, pubblicheremo le poesie lette a Ferrara l’8 ottobre scorso al Reading di poesia nell’ambito della Seconda Edizione di Ultimo Rosso.

I ragazzi e le ragazze della 3 G dell’Istituto Tecnico Luigi Einaudi – indirizzo Grafica e Comunicazione hanno lavorato in classe ispirandosi al testo “Blowin’ in the wind” di Bob Dylan, coordinati dalla professoressa di Lettere Cecilia Bolzani (anche lei componente del Collettivo P0etico Ultimo Rosso).

Buona poesia a tutti.