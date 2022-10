Nessuno ascolta

Quante orecchie deve avere un uomo

prima che ascolti la gente piangere?

ci suggerisce tristezza,

apatia,

egoismo.

Come chi abbandona un figlio.

Vicino o lontano,

il pianto non è stato ascoltato.

È come la guerra:

un capo dittatore,

il pianto delle vittime.

È come chi subisce un torto

senza ricevere alcuna assistenza.

Tu urli, piangi, sempre di più,

sempre più forte.

Per amore, o per reclamare la tua libertà.

Ma nessuno ti sente, nessuno ti ascolta.

(di Marianna Volta 3G)

Poesia

La risposta se ne va nel vento

tanto leggera quanto importante

come la vita di molti,

spezzata, dal brusco fare della guerra

e del suo bellico commento

La risposta se ne va nel vento

come la pesante palla che dall’empireo vien flottante richiamata dagli stolti,

presto colpirà i soldati e i cadaveri a terra trasformando la Roccia in un piccolo frammento

Pace non trovo e non ho da far guerra,

tra sospiri, urla e pianti

a chi ha perso le speranze,

porgo calma, amore e conforto con questi miei canti

(Elena Badiale 3^G)

per quanto tempo

per quanto tempo si dovrà fare finta che sia tutto ok

prima di accettare la verità?

per quanto tempo si dovrà mostrare la parte migliore di noi

prima di essere accettati per ciò che si è?

quante guerre ci dovranno essere

prima che il mondo sia in pace?

La risposta amico mio vola via nel vento, la risposta, vola via nel vento

per quanto tempo dovrà esistere la discriminazione

prima di capire che siamo tutti uguali?

per quanto tempo dovremmo sentirci dire che non siamo abbastanza

prima di sentirci meglio?

per quanto tempo dovremo fare finta di non sentire nulla

prima di cadere a terra?

La risposta amico mio vola via nel vento, la risposta, vola via nel vento

(Francesco Mancini 3G)

Quante volte 1

Quante strade deve percorrere un uomo

prima di esser chiamato uomo?

Quante lacrime dal suo maturo viso sgorgheranno prima di poter essere felice?

Quante volte verrà giudicato lo stesso,

per una sconfitta fra mille vittorie?

Quante volte cancellerà se stesso

per reinventarsi in nuove storie?

E una donna?

Quante volte piangerà ma

mostrerà un sorriso?

Quante volte coprirà con il trucco

le belle smagliature del suo viso?

Quante volte verrà soggiogata

da un bell’uomo con la doppia faccia girata?

In questo mondo non importa chi sia,

donna o uomo, non basta più una poesia

Lacrime verran versate

Non badando a gesti ma a parole

Con questi canti spero di far ragionare molte persone

per ricordare che l’uomo non può rifare se stesso senza soffrire

perché lui è sia il marmo che lo scultore

(di Maikol Musacchi 3^G)

Quante volte 2

Quante volte devo cadere

prima di trovare la felicità?

Quanti errori commetterà un uomo

Prima di cambiare?

Quante sofferenze deve affrontare un ragazzo

Prima di diventare uomo?

La risposta, amico mio, se ne va nel vento

Quanto tempo manca

Prima della fine di ognuno di noi?

Quanto tempo ci vorrà

Prima che un uomo diventi veramente maturo?

Quanto ci vuole

Prima che un uomo capisca i suoi errori?

(di Andrea Stabellini 3^G)

Quanti errori?

Quante disavventure deve subire un ragazzo

Per essere chiamato uomo?

Quanti tramonti vedrà un albero

Prima di morire?

Quanti errori farà un malfattore

Prima di capire?

La risposta, caro amico, sfugge col vento

La risposta, sfugge col vento

Quanti incidenti causerà la nebbia

Prima di sparire?

Quanti incendi appiccheranno i piromani

Prima di cambiare?

Quante persone moriranno

Prima che l’uomo capisca?

La risposta, caro amico, sfugge col vento

La risposta, sfugge col vento.

(di Enrico Da Col 3^G)

Resistere a stento

Quante armi bisogna distruggere

per poter lasciare ogni famiglia professare la propria religione?

Quanta rabbia può accumulare un uomo prima di comprendere

i danni che può provocare?

Quanta sofferenza dovranno ancora subire i piccoli paesi prima di riposare?

Quanto dovrà sacrificare un padre prima di vedere i propri figli felici?

La risposta se ne va nel vento

Quanto un ragazzo deve vedere prima di pensare di aver visto tutto?

Quanto cibo dobbiamo ancora sprecare

prima di renderci conto che qualcuno ucciderebbe per averlo?

La risposta se ne va nel vento.

Quanto dovremmo ancora vedere prima di considerare

questo periodo finito?

La risposta se ne va nel vento.

(di Manuel Turco 3G)

Sacrificio

Per quanti anni alcuni possono vivere prima che sia concesso loro di essere liberi?

Per quanti anni si può vivere

Prima che sia concesso di essere liberi?

molte persone non hanno la libertà

Non sempre qualcuno ha la possibilità

Per sopravvivere

Sono costretti a fare cose che non piacciono

Questo loro “sacrificio”

Magari

In futuro sarà ripagato.

(di Erika Manzoli 3^G)

Scelte

La libertà dell’essere umano

vincolata, ostacolata

da scelte

difficili, tristi

Ma scelte

anche belle

scelte migliori

Ma nonostante, per alcuni

La Morte

sarà libertà…

(di Mia Esposito Marraffa 3^G)

Uccello migratore

dopo quanti anni un uomo

imparerà

ad accettare i problemi degli altri?

dopo quanto tempo un uomo

imparerà

a gestire le proprie paure?

dopo quanto tempo potrà un uomo

aver la consapevolezza

di essere egoista?

la risposta amico mio se ne va nel vento

la risposta se ne va nel vento.

per quanto tempo la timidezza dell’uomo

potrà diventare una visione?

dopo quanto tempo un uomo

potrà trovare la forza di avere coraggio?

quanti posti vedrà un uccello migratore nel corso della sua vita?

la risposta amico mio se ne va nel vento

la risposta se ne va nel vento.

(di Federico Barillari 3^G)

Un lungo cammino chiamato vita

Per quanto tempo un uomo deve guardare in alto

prima che riesca a vedere il cielo?

Per quanto tempo un uomo si imbatte nei propri limiti

per raggiungere i propri obbiettivi?

Quante volte si cade?

Quante volte si pensa di non farcela?

E ci si rialza.

Quanta forza ci vuole per credere in se?

Tanta…

Ognuno di noi ne ha.

Bisogna riuscire a tirarla fuori,

nonostante le proprie insicurezze,

le proprie paure.

Bisogna crederci

Sempre.

Per quanto tempo un uomo si imbatte nei propri limiti?

Per un lungo cammino

Chiamato VITA…

(di Giulia Marisaldi 3G)

Una persona

Può una persona

Spegnere un altro simile

Come una lampadina

In una giornata d’estate?

Può una persona impedirti

Di sognare

E non farti vedere

L’orizzonte del mare?

Non fatevi calpestare

Come le foglie d’autunno

Può una persona

Esser schiava del suo corpo

Come un personaggio

Di un videogioco?

Può un uomo

Accecato dal suo odio

Rendere deserto

Dove prima c’era civiltà?

Non fatevi calpestare

Come le foglie d’autunno.

(di Nunziata Federica 3^G)

Vedere il cielo

Per quanto tempo un uomo deve guardare in alto per vedere il cielo

Così infinitamente grande ma così vuoto

Talmente vasto che sembra infinito

Come un foglio di carta si riempie di disegni che sembrano veri

Come una persona cambia umore da un momento all’altro

Di notte esprime il meglio di sé

Mostrando a tutto il mondo le sue stelle

Sembra che scappino all’impazzata

Di tanto in tanto l’uomo osserva il cielo,

Ci parla come se venisse ascoltato

A volte sembra anche che venga davvero ascoltato

(di Christian Tamascelli 3^G*

Per alcuni giorni, pubblicheremo le poesie lette a Ferrara l’8 ottobre scorso al Reading di poesia nell’ambito della Seconda Edizione di Ultimo Rosso.

I ragazzi e le ragazze della 3 G dell’Istituto Tecnico Luigi Einaudi – indirizzo Grafica e Comunicazione hanno lavorato in classe ispirandosi al testo “Blowin’ in the wind” di Bob Dylan, coordinati dalla professoressa di Lettere Cecilia Bolzani (anche lei componente del Collettivo P0etico Ultimo Rosso).na poesia a tutti.

In copertina: Le ragazze e i ragazzi della Einaudi al Reading di piazza Municipale (foto Valerio Pazzi)