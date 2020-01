Spegniamo la guerra accendiamo la Pace! sabato 25 gennaio Piazza Municipale ore 18.30

Da: Ufficio Stampa di Rete Pace Ferrara

Sabato 25 gennaio, giornata di mobilitazione internazionale “Spegniamo la guerra, accendiamo la Pace!”, la Rete Pace di Ferrara aderisce all’iniziativa con un flash mob che si terrà alle ore 18.30 in Piazza Municipale a Ferrara.

La giornata di mobilitazione internazionale di sabato 25 gennaio, nasce dal movimento pacifista statunitense come mobilitazione contro tutte le guerre e tutte le dittature, a fianco dei popoli che si battono per il proprio futuro.

L’appello con le motivazioni della mobilitazione, verrà letto in apertura del flash mob, per poi lasciare lo spazio a brevi interventi sul tema “La Pace è”.

Fermare la spirale di violenze è responsabilità anche italiana e chiediamo al nostro Governo di farlo con atti concreti come:

– opporsi alla proposta di impiego della Nato in Iraq e in Medio Oriente;

– negare l’uso delle basi Usa in Italia per interventi in paesi terzi senza mandato ONU;

– bloccare l’acquisto degli F35;

– fermare la vendita di armi ai paesi in guerra o che violano i diritti umani come sancito dalla L. 185/90;

– ritirare i nostri soldati dall’Iraq e dall’Afghanistan, richiedendo una missione di peace-keeping a mandato ONU ed inviare corpi civili di pace;

– adoperarsi per la sicurezza del contingente italiano e internazionale in missione UNIFIL in Libano;

– aderire al Trattato per la messa al bando delle armi nucleari eliminandole dalle basi in Italia;

– sostenere in sede europea la necessità di mantenere vivo l’accordo sul nucleare iraniano implementando da parte italiana ed europea le misure di revoca dell’embargo;

– porre all’interno dell’Unione europea la questione dei rapporti USA-UE nella NATO.

Al termine del flash mob la Rete per la Pace di Ferrara parteciperà al presidio organizzato da Amnesty International per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, sempre in Piazza Municipale sabato 25 gennaio.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare ed a portare luci elettriche per accendere la Pace in Piazza Municipale perchè la guerra è un male assoluto e va ripudiata, come cita la nostra Costituzione all’Art. 11: non deve più essere considerata una scelta possibile da parte della politica e della diplomazia.

