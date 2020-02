Spettacoli sospesi a Copparo

Da: Comune di Copparo.

Il Teatro Comunale De Micheli informa che gli eventi in programma dal 24 febbraio al 1 marzo sono sospesi, in ottemperanza alle ordinanze regionale e sindacale in merito all’emergenza “Coronavirus” che prevedono la “Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico”.

Pertanto gli spettacoli “Si nota all’imbrunire” con Silvio Orlando, previsto per martedì 25 febbraio, e l’operetta “Una notte a Venezia” della Compagnia Fantasia in Re, prevista per giovedì 27 febbraio, nonché gli altri eventi teatrali programmati per questa settimana, sono rinviati a data da destinarsi. Sarà data tempestiva comunicazione in merito alla nuova programmazione; i biglietti e gli abbonamenti già in possesso dell’utenza rimangono validi per le prossime date.

