Stagione teatrale virtuale: un successo reale

Tempo di lettura: 4 minuti

Da: Cristina Romagnoli, Comune di Copparo

La platea on line ha superato ampiamente la capienza massima di 450 posti del De Micheli

La cultura ha trionfato: ha vinto sulle restrizioni imposte

dall’emergenza sanitaria. Ha avuto la meglio nel momento in cui, sabato

sera, sul palco è comunque salita l’orchestra Casanova Venice Ensamble e

al Teatro De Micheli sono nonostante tutto risuonate le note

dell’Omaggio a Ennio Morricone, per un pubblico che ha gremito la platea

copparese virtuale collegandosi da pc, tablet e cellulari.

La diretta streaming di un’ora e mezza, ad accesso gratuito, ha fatto

registrare 2.358 connessioni totali e il collegamento da 666

dispositivi, che si sono connessi una o più volte durante l’arco della

serata, per un numero di spettatori che mediamente potrebbe agevolmente

superare le mille persone, considerando che dalla stessa apparecchiatura

è possibile abbia assistito un utente, una coppia, profilo ampiamente

rappresentato tra il pubblico dei teatri, o una famiglia. Superata

dunque ampiamente la capienza massima di 450 posti del teatro.

La serata è stata molto apprezzata, aperta dalle emozionate ed

emozionanti parole del vicesindaco Franca Orsini. «Non potete

raggiungerci in teatro e allora abbiamo deciso di portare il teatro da

voi – ha detto -. Questo concerto condiviso vuole essere portatore di un

messaggio di gioia e speranza. Niente come la musica può risollevare e

rasserenare gli animi». Nonostante l’indefinibile sensazione iniziale di

un teatro completamente vuoto, l’orchestra ha saputo dar vita al

repertorio dedicato al maestro Morricone proponendo una performance di

grande impatto e riuscendo ad attivare un legame con il pubblico

lontano. Amara soprattutto l’impossibilità di applaudire un così

coinvolgente spettacolo, ma qualcuno ha voluto superare la difficoltà

postando sui social il proprio commento e anche gli applausi virtuali.

«Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa iniziativa – commenta

il sindaco Fabrizio Pagnoni -. Offrire alla comunità lo spettacolo di

inaugurazione della stagione 2020-2021 del nostro teatro ci è

immediatamente sembrato un gesto carico di significati. Innanzitutto

emblematico della determinazione con cui il nostro territorio non ha

voluto arrendersi a una pandemia che sta seminando morte e ha innescato

una profonda crisi economica e sociale. E rappresentativo di come la

musica e l’arte abbiano la capacità di superare ogni ostacolo e ogni

barriera, per alimentare gli animi e le menti soprattutto nei momenti

più difficili. Grazie a tutti coloro che hanno voluto far parte di

questa entusiasmante prova, dal direttore artistico agli uffici, dagli

artisti ai tecnici. Grazie ai cittadini copparesi e a quanti hanno

voluto essere con noi».

Una soddisfazione condivisa dal direttore artistico Massimiliano

Venturi. «Con il contributo di tutti i settori dell’amministrazione

comunale coinvolti, degli artisti e di tutti i membri dello staff

abbiamo voluto ingaggiare la scommessa di portare il teatro a casa degli

spettatori, non potendoli invitare, come avremmo voluto, a gremire gli

spalti del De Micheli. Una prova di palcoscenico di grande

professionalità da parte del Casanova Venice Ensemble, orchestrato alla

perfezione dal maestro Costantino Carollo, ha colmato il vuoto lasciato

dalla platea deserta. I musicisti sono stati in grado di interpretare al

meglio la performance pur senza il pubblico in presenza, e l’emozione,

ne sono certo, ha varcato lo schermo. Mi sono mancati senz’altro gli

sguardi, i sorrisi, le battute prima e dopo lo spettacolo, e l’emozione

di conoscere dal vivo un nuovo pubblico. Abbiamo voluto mandare un

segnale di speranza, di presenza, non dandoci per vinti ed inaugurando

comunque la stagione teatrale nei termini che avevamo progettato. La

scommessa è vinta, e la riapertura del teatro al pubblico solo

rimandata: siamo pronti a presentare il cartellone completo, non appena

ce ne saranno le condizioni».

Commenta