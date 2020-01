Da: Ufficio Stampa di Gruppo Lega Emilia e Romagna

“Bonaccini promette il trasporto scolastico gratuito. Per il momento, di gratuito ha ottenuto solo i biglietti per andare a vedere la Juve. Tagliandi omaggio per Bonaccini e amici di Bonaccini come Andrea Rossi. Tanto offre Iren”. Così il capogruppo della Lega in Regione, capolista del Carroccio a Modena, Stefano Bargi, commenta la proposta (“Treni e bus gratis per gli studenti”) lanciata dal governatore uscente della Regione, Stefano Bonaccini.

