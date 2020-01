Stefano Bonaccini in provincia di Ferrara: imprese, sviluppo aree interne e pesca

Da: Ufficio Stampa Stefano Bonaccini

Quest’oggi Stafano Bonaccini è stato nel territorio ferrarese. Dopo aver presentato nel capoluogo estense i candidati ferraresi della sua lista (Bonaccini Presidente), a San Giovanni di Ostellato ha fatto visita allo stabilimento ZF, “uno dei migliori al mondo del gruppo leader nell’automotive e nelle soluzioni di mobilità, che ha dimostrato che investire in innovazione è sinonimo di crescita sostenibile”.

Il presidente uscente e ricandidato alla guida della Regione Emilia-Romagna ha quindi raggiunto Berra, Riva del Po, per partecipare ad un incontro dedicato al tema delle aree interne. “Il Basso Ferrarese è una delle quattro aree di territorio ad alto tasso di spopolamento che abbiamo individuato in Emilia-Romagna. Coerentemente con la strategia nazionale per le aree interne, vogliamo rilanciare la crescita di questo territorio indirizzando risorse e progetti in campo economico e per i servizi alla popolazione”. “Fare Ponti” è il nome della strategia per il Basso Ferrarese, che vede l’investimento di “12 milioni di euro per realizzare 16 interventi nei settori dei servizi sociali e sanitari, della mobilità, del contrasto alla dispersione scolastica, del turismo e della infrastrutturazione digitale”.

Successivamente Bonaccini ha raggiunto Goro, dove ha visitato il Consorzio Pescatori e incontrato i lavoratori della cooperativa. “Sosteniamo il rilancio del settore della pesca, strategico per l’economia regionale. Il nostro obiettivo è una pesca più redditizia, ma allo stesso tempo rispettosa dell’ecosistema marino – ha spiegato il presidente.- Vogliamo impegnarci per lo sviluppo dell’acquacoltura, il rilancio dell’occupazione giovanile e l’apertura di nuovi mercati e con l’adozione di adeguate strategie di commercializzazione”.

Il pomeriggio di Bonaccini nella provincia di Ferrara si concluderà con un comizio in piazza ad Argenta.

