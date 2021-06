Stiamo un po’ calmini

Tempo di lettura: < 1 minuto

Prosegue, in tutto il Paese, la sconcertante ondata di euforia provocata dalle prestazioni della nostra Nazionale.

Si respira un clima degno della festosa Norimberga negli anni del Reich.

Si vedono a tutte le ore caroselli con bandiere, musicaccia, musica un po’ meglio, petardi, pistole, bazooka, bambini strafatti di popper, genitori ubriachi e nonni bombati di cocktail di farmaci.

Tutto questo fa certamente bene all’umore del Paese: ma non si può certo continuare così perché tutto questo è molto pericoloso in ottica assembramenti & covid-19.

C’è da essere sinceramente preoccupati per la sfida dei “nostri ragazzi” – in programma questo sabato – agli ottavi di finale.

Fortunatamente, la partita si svolgerà a Wembley e non all’Olimpico di Roma.

Questa casualità potrebbe sì alleggerire la situazione: ma anche peggiorarla sensibilmente, accentuando la follia serpeggiante iniziata dalle settimane di poco precedenti l’inizio della massima competizione continentale per squadre nazionali.

Che dire?

Intanto: Forza azzurri!

Ma anche: stiamo un attimino calmi, per Dio.

Comunque buona settimana a tutti e speriamo bene.

World in motion (New Order, 1998)

