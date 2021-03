Su Cinapark.tv la rassegna “Storie di Donne” e “Il mio nome è Clitoride”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio stampa CineparK

La piattafroma Cinepark.tv dedica uno spazio alle donne, ai profili che hanno impresso nuova direzione alla condizione femminile e alla provocazione portata dai linguaggi delle nuove generazioni.

In occasione della Festa della Donna, Cinepark.tv propone infatti la rassegna “Storie di Donne”, scegliendo titoli che tracciano una narrativa nuova dei personaggi femminili del nostro tempo: da Tensione Superficiale – che racconta di una giovane donna che cerca l’emancipazione attraverso un compromesso con sé stessa – a Nilde Iotti, il tempo delle donne, passando per Letizia Battaglia, shooting the mafia e Marie Curie, fino ai film per bambini e bambine.

Inoltre, da lunedì 8 marzo in prima visione assoluta arriva in piattaforma “Il mio nome è Clitoride”, di Lisa Billuart Monet e Daphné Leblond. A riempire lo schermo sono le parole e i volti delle dodici donne, di età compresa tra 20 e 26 anni, che dialogano con le registe di vari argomenti a diverso titolo legati alle loro esperienze sessuali. Emergono esperienze molto intime, si parla di piacere e di consenso: il documentario si prefigge di abbattere le barriere della pruderie per arrivare all’informazione, sfidando i falsi miti che ancora limitano un approccio sano alla libertà sessuale “delle ragazze, degli uomini, e delle persone LGBT”.

