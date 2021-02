Su Cinepark.tv due thriller italiani in prima visione assoluta

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Cinepark Group

La proposta di Cinepark.tv si fa …noir. Due sono infatti i thriller italiani che arrivano sulla piattaforma da giovedì 18 Febbraio in prima visione assoluta.

“Tensione Superficiale”, opera prima di Giovanni Aloi, sceneggiata dal regista con Heidrun Schleef e Nicolò Galbiati e interpretata da Cristiana Dell’Anna, Francesca Sanapo, Benno Steinegger, Philipp Peter Heidegger. Il film, ambientato in Alto Adige, racconta di Michela, una mamma single trentenne che per poter avere uno stile di vita più family friendly decide di lavorare come prostituta nei week-end in Austria, a pochi chilometri di distanza da casa sua, dove le ragazze che vendono il proprio corpo sono tutelate dalla legge e ricevono lauti stipendi. Non appena però in paese si sparge la voce del suo nuovo lavoro, però tutta la comunità le si rivolta contro, isolandola e perseguitandola.

“Calibro 9” è invece un omaggio al cinema di genere poliziesco degli anni ‘70 e si ispira esplicitamente a “Milano Calibro 9” del 1972. Diretto da Toni D’Angelo con Marco Bocci, Ksenia Rappaport, Alessio Boni, Michele Placido e Barbara Bouchet – che interpreta lo stesso ruolo che fu suo nel 1972 – il film racconta di Fernando, brillante penalista cresciuto da sua madre Nelly (Barbara Bouchet) con l’intento di farne un uomo diverso da suo padre. Un cliente di Fernando però viene implicato in una truffa telematica e questo accadimento porterà degli sviluppi indesiderati, poiché la società truffata sarà solo una copertura e, chi c’è dietro, è una delle più potenti organizzazioni criminali del pianeta: la ‘ndrangheta.

Commenta