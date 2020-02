Sul sito web istituzionale della Prefettura una pagina dedicata all’emergenza Coronavirus

Da: Prefettura di Ferrara.

Sul sito web istituzionale della Prefettura di Ferrara (www.prefettura.it/ferrara) è attiva una pagina dedicata all’emergenza “Coronavirus” per fornire i canali di informazione corretta alla popolazione.

In esecuzione dell’ordinanza contingibile e urgente emessa nella serata del 23 febbraio scorso a firma congiunta del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Emilia Romagna, nella mattinata di lunedì 24 febbraio scorso si è insediato a Palazzo don Giulio d’Este ed è operativo in permanenza il Centro Coordinamento Soccorsi C.C.S., per mettere in campo strategie coordinate di contrasto e contenimento del virus.

Al tavolo del C.C.S., presieduto dal Prefetto, partecipano il Presidente della Provincia, i Sindaci, il Direttore Generale dell’Azienda USL, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, i vertici territoriali delle Forze dell’Ordine, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ed il Responsabile della Sede operativa provinciale dell’Agenzia Regionale di protezione Civile.

In accoglimento delle indicazioni date in seno al Centro Coordinamento Soccorsi e della nota operativa del 25 febbraio scorso del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e del Presidente Anci, i Sindaci del ferrarese hanno attivato i Centri Operativi Comunali C.O.C., quale sede incaricata di condividere, a livello locale, tutte le informazioni utili verso i cittadini per adottare comportamenti adeguati.

