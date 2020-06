Sulla memoria

Tempo di lettura: < 1 minuto

Ci sono nomi i quali fanno venire alla mente un’unica certezza: l’importanza della memoria. Se tale assunto fosse elevato da semplice esercizio di stupore a principio universale, dovrebbe farsi in modo di poter dire che esempi di tali personalità dovrebbero farci ricordare come la memoria, in senso individuale e collettivo, sia bene prezioso e da tenere a stretta considerazione e da coltivare per ascendere ai più alti gradi della sapienza senza commettere errori passati. Memoria di uomini e di uomo, che fu illustre, letterato, umanista ed amante di altri uomini e ispiratore del principioper cui tutti gli uomini sono liberi. Alla memoria, ai vicoli di Ferrara, a Pico e a chi, soprattutto in questo mese, combatte perché ognuno possa essere libero di essere ciò che vuole.

Commenta