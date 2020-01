SuperEnalotto, Emilia Romagna: doppietta di 5 da 37mila euro

Da: Ufficio Stampa di Agripro

Emilia Romagna protagonista con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato sera sono stati centrati due “5” da 37.825,95 euro ciascuno. Una vincita è stata centrata a Predappio, in provincia di Forlì-Cesena, alla Tabaccheria di viale della Libertà 61, informa Agipronews. L’altra schedina vincente è stata giocata a Mirandola, in provincia di Modena, presso la Tabaccheria Zerbini di via Circonvallazione 118. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 67,2 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 17 settembre 2019, proprio in Emilia Romagna, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma.

Commenta