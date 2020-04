Superlega Calcio Ferrara dona DPI alla nuova Casa di Federica, struttura residenziale per donne e bambini

Tempo di lettura: 2 minuti

La comunità Nuova Casa di Federica è una struttura residenziale per donne in gravidanza o mamme con uno o più bambini, situata a Ferrara in una casa indipendente che può accogliere quattro nuclei familiari. E’ un luogo di accoglienza dove si lavora sul sostegno alla genitorialità, un luogo in cui si recuperano, rafforzano e sviluppano le capacità e le risorse delle mamme affinché i bambini possano crescere in modo sereno. “Crisalide e Ohana” sono gruppi appartamento che accolgono donne con minori in situazione di disagio sociale a rischio di emarginazione.

Tre strutture gestite dalla Cooperativa Sociale Azioni che hanno ricevuto in questi giorni una preziosa donazione da parte degli arbitri di “Superlega Calcio” di Ferrara: 300 mascherine chirurgiche e gel disinfettante in quantità.

“Vogliamo ringraziare di cuore la Superlega per questo prezioso dono. Il dpi in questo momento è un materiale prezioso per le nostre strutture abitate da donne e bambini e da tutto il personale operativo che continua a lavorare ogni giorno” afferma la direttrice Sandra Villa.

Le strutture stanno gestendo questa emergenza con rigore sanitario e allo stesso tempo mantenendo un senso di famiglia.

