Supportare la salute fisica e mentale delle persone con disabilità al tempo del Covid.

EPPUR… CI SI MUOVE.

Il progetto di GST ANFFAS ai tempi del Covid, per supportare la salute fisica e mentale delle persone con disabilità intellettiva e motoria.

Ferrara, 8 marzo 2021

La protratta chiusura delle palestre e delle piscine ha impedito per lungo tempo la pratica delle attività sportive anche e soprattutto alle persone con disabilità intellettiva e motoria. Per la salute fisica e mentale di queste particolari persone muoversi e incontrarsi è vitale.

Per rispondere a questo fondamentale bisogno, l’Associazione GST ANFFAS Ferrara con il supporto di Marco Chiarabelli, educatore motorio volontario della medesima, ha promosso la “Passeggiata della salute”: un progetto che ha permesso a tanti soci di tornare a fare attività sportiva e socializzare all’aria aperta, ovviamente con tutte le precauzioni dovute alla situazione contingente.

L’Associazione Sportivo Dilettantistica Gruppo Sportivo Terapeutico, con sede a Ferrara in Via della Canapa, fa parte della famiglia ANFFAS che opera sul territorio dal 1971.

ANFFAS promuove in generale l’inclusione delle persone con disabilità intellettiva e supporta le loro famiglie. GST ANFFAS si dedica in particolare a difendere i diritti delle persone con disabilità sul piano della pratica sportiva, così che anche queste persone possano godere di tutti i benefici che il fare sport porta con sé: dalla salute alla socializzazione fino allo sviluppo di potenzialità e attitudini altrimenti trascurate.

Il progetto sta avendo un forte riscontro, tanto che gli appuntamenti, inizialmente solo uno alla settimana, sono diventati tre. I soci che ne beneficiano sono attualmente 19, tutte persone che proprio per le loro disabilità, in questo momento non avrebbero alcuna possibilità di praticare un po’ di sano movimento.

L’attività che ha la durata di 1 ora, si svolge il martedì al mattino, il lunedì e il giovedì nel pomeriggio; è costituita da camminate ed esercizi a corpo libero e viene praticata lungo le Mura degli Angeli e presso il Parco Urbano.

La partecipazione per i soci è completamente gratuita grazie al lavoro dei volontari dell’Associazione e del Servizio Civile.

Chi fosse interessato e desiderasse avere informazioni precise, può contattare direttamente l’Associazione inviando una email a info@gstanffas.net o chiamando la segreteria il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 15 al numero: 0532 681629.

