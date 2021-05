Sviluppo integrale, sostenibilità, economia circolare e agroecologia: Da Unife un simposio internazionale online tra Europa e America Latina.

Tempo di lettura: 3 minuti

Comunicato stampa Università degli studi di Ferrara.

“Looking for Integral Development” il 16, 23, 30 giugno e il 7 luglio 2021 dalle ore 15 alle ore 18.30.

Il Dottorato internazionale in Environmental Sustainability and Wellbeing (ESW) e la Rete universitaria internazionale Routes towards Sustainability dell’Università di Ferrara insieme al Campus di Villaricca della Pontificia Universidad Católica de Chile, a Innovation for Sustainable Development Network, e al Centro studi per la promozione della cultura internazionale AMIStaDeS, lanciano un’iniziativa di rilevanza internazionale tra Europa e America del Sud sul tema dello sviluppo integrale, dei sistemi di economia circolare e di agroecologia dal titolo “Looking for Integral Development”.

L’evento, in programma il 16, 23, 30 giugno e il 7 luglio 2021 dalle ore 15 alle ore 18.30, si svolge interamente online in lingua inglese e spagnola a seconda delle giornate.

Molti gli speakers d’eccezione tra cui Michelle Bachelet, già due volte Presidente della Repubblica del Cile e attualmente Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione italiana, Romano Prodi, già Presidente della Commissione Europea e due volte Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Enrique Iglesias, già Presidente della Banca Interamericana di Sviluppo e attualmente Presidente della Fundación ASTUR, Alberto Acosta, già Presidente dell’Assemblea Costituente ecuadoregna del 2008 e Monsignor Giancarlo Perego, Arcivescovo della Diocesi di Ferrara-Comacchio, già responsabile della Caritas italiana e dal 2009 Direttore generale della Fondazione Migrantes.

Nelle giornate successive a quella di apertura interverranno importanti personalità, fra economisti, scienziati sociali e politici, come Francisco Alburquerque Llorens, Coordinatore del comitato scientifico della Rete di sviluppo territoriale dell’America Latina e dei Caraibi, Anna Barrera, Coordinatrice senior della European Union – Latin America and Caribbean Foundation (EU-LAC Foundation), Jose Miguel Benavente, Banca Interamericana de Sviluppo, Johana Ciro, Agente di sviluppo locale (spopolamento) e membro del collettivo Hilar la vida, Stephany Griffith-Jones, attualmente Direttrice dei mercati finanziari presso l’”Initiative for Policy Dialogue” della Columbia University di New York, Annalisa Primi, Direttrice della Divisione trasformazioni economiche e sviluppo all’OECD (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e tanti altri ancora.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa rafforzare e ampliare le vaste relazioni di Unife con il mondo e le istituzioni latinoamericane, affrontare il nodo cruciale della sostenibilità e del ‘Buen Vivir’, un concetto definito fra Bolivia ed Ecuador nei primi anni del nuovo millennio per poi propagarsi globalmente, includendo anche l’idea di sviluppo integrale da tempo sostenuta da Papa Francesco, contribuire alla riflessione necessaria sull’economia, la società e i diritti in un mondo scosso dalla pandemia del Covid-19 e, da ultimo, discutere delle relazioni bi-regionali di due continenti interconnessi, l’Europa e l’America del Sud, che da tempo trascurano i propri legami storici, economici, culturali e politici.

Il Simposio sarà aperto dalle autorità dell’Università di Ferrara e della Pontificia Universidad Católica (PUC) del Cile, storico partner accademico di Unife, in particolare per le attività svolte con il Campus di Villarrica, diretto dal Professor Gonzalo Valdivieso Gatíca, che ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia proprio a Ferrara.

Nell’ordine le quattro giornate saranno coordinate e moderate dal Professor Gianfranco Franz, dalla Professoressa Andrea Casals Hill della PUC, da Gonzalo Valdivieso Gatíca e Fernando Diaz Lopez, fondatore del network Inno4sd (Innovation for Sustainable Development e infine Caterina Rondoni, studentessa del dottorato internazionale ESW.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di partecipazione è possibile consultare il sito web dell’evento www.unife.it/it/lfid

Commenta