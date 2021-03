Tamponi molecolari a pagamento anche senza prescrizione medica, la Regione raccoglie la sollecitazione di Zappaterra.

Tempo di lettura: 2 minuti

Comunicato Stampa Gruppo Pd.

“Rafforziamo il tracciamento e diamo risposte a chi viaggia per motivi di lavoro”.

Nella seduta dell’Assemblea Legislativa di martedì, 30 marzo, l’Assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini ha dato risposta all’interrogazione urgente presentata dalla consigliera e capogruppo Pd Marcella Zappaterra.

“Considerato che al momento coloro che intendano sottoporsi a test molecolari possono farlo a proprio carico o a carico del Servizio sanitario presso i laboratori autorizzati, solo previa prescrizione del medico di fiducia, ho chiesto se non sia opportuno eliminare questo passaggio. In particolare, infatti, chi rientra da viaggi all’estero, tendenzialmente per motivi di lavoro, deve poter accedere direttamente al tampone a pagamento nei laboratori privati anche senza prescrizione medica. Un modo per favorire il tracciamento dei contagi” ha spiegato nel suo intervento Zappaterra.

L’Assessore Donini ha richiamato il motivo per cui la prescrizione medica è obbligatoria, essa consente infatti di ‘preallertare’ il servizio sanitario sui potenziali casi positivi.

“L’Assessore Donini però ha poi garantito un’apertura. Al momento, infatti, non esiste alcuna difficoltà né nelle strutture pubbliche né in laboratori privati accreditati a svolgere le analisi necessarie come era in una prima fase della pandemia. La mia richiesta – conclude Zappaterra – sarà quindi valutata per potenziare ulteriormente il sistema di tracciamento dei dati nel territorio regionale”.