Team Gresini MOTOE: Benvenuto Mantovani

Entusiasmo dell’Amministrazione per il successo del giovane Fiscagliese

Arriva la conferma della nuova line-up elettrica del Team Gresini che nel 2021 scommette

nuovamente sui giovani italiani. Si riparte ovviamente dalla certezza Matteo Ferrari: il

Campione del Mondo 2019 e vice Campione 2020 sarà ai blocchi di partenza della

nuova stagione con l’obiettivo di rimanere tra i grandi protagonisti della categoria e

provare a riprendere la corona MotoE.

Al suo fianco ci sarà Andrea Mantovani. 26enne emiliano di Ferrara, arriva dal

Campionato italiano Velocità categoria Superbike e si cimenterà per la prima volta in

carriera con le energica Ego Corsa. Scelto il numero 9.

I primi test 2021 si terranno sul circuito Ángel Nieto di Jerez de la Frontera (sede

dell’esordio stagionale) nel mese di marzo. Due sessioni di tre giorni l’una dal 2 al 4 e dal

29 al 31.

ANDREA MANTOVANI #9

“Sono molto felice di prendere parte nel 2021 a questo Campionato. Sarà un’esperienza

completamente nuova già che io fino ad oggi ho pilotato esclusivamente moto a motore

termico. C’è tanta curiosità di scoprire il mondo elettrico, sia a livello di potenza che di stile

di guida. Sarà senza dubbio un anno costruttivo con la speranza di potermi divertire e

crescere tanto durante la stagione. Il mio ringraziamento va a Fausto Gresini e a tutti gli

sponsor per avermi dato questa grande opportunità”.

FAUSTO GRESINI – TEAM MANAGER

“Questa categoria continua a sorprendere per competitività e spettacolarità e siamo felici

di essere al via di questa nuova stagione con l’obiettivo di essere ancora protagonisti. Nel

2020 abbiamo sfiorato il titolo e ce la siamo giocata fino all’ultima gara: l’idea è ripeterci

nel 2021 e con Matteo sono sicuro che ci riusciremo. Voglio dare il benvenuto ad Andrea,

giovane italiano e con tanta voglia di fare bene e noi faremo di tutto per metterlo nelle

condizioni giuste”.

CALENDARIO 2021

2 MAGGIO – Spagna – Circuito de Jerez-Ángel Nieto

16 MAGGIO – Francia – Le Mans

6 GIUGNO – Spagna – Circuit de Barcelona

27 GIUGNO – Olanda – TT Circuit Assen

15 AGOSTO – Austria – Red Bull Ring

18-19 SETTEMBRE – Italia – Misano WC Marco Simoncelli (2 gare)

Sindaco di Fiscaglia Tosi e Assessore Sport Sovrani:

Grande gioia per noi avere un giovane di Fiscaglia che entra a far parte del Circuito

Ufficiale della MotoGP e parteciperà al Mondiale MotoE con uno dei team più importanti

del Circus “Team Gresini Racing”.

Andrea Mantovani negli ultimi anni è riuscito a farsi notare, grazie ai risultati ottenuti in

pista con tanti sacrifici, che lo hanno portato a coronare il sogno di arrivare in un elite di

piloti del Motomondiale.

Un grosso in bocca al lupo per la nuova stagione, Fiscaglia è con te!

