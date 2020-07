Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Bialystok Produzioni

In viale Alpi Centrali saranno protagoniste la comicità e la destrezza dei Lillipuziani

Teatri sull’Acqua approda a Lido degli Scacchi, per il primo spettacolo estivo nella località: a partire dalle ore 21:15 di mercoledì 22 luglio, in viale Alpi Centrali saranno protagonisti gli artisti della Combriccola dei Lillipuziani, ospiti per la prima volta in assoluto della rassegna, con il loro spettacolo cavallo di battaglia Casino Royal.

Due bizzarri e sfrontati personaggi porteranno in scena un esilarante spettacolo di clownerie e giocoleria, dove l’imprevisto diventerà occasione per intrattenere e stupire. In un crescendo di situazioni comiche e paradossali, tra serpenti svogliati, giocoleria infuocata e improvvisate acrobazie, il capo e il suo maldestro assistente apriranno le porte del fantastico mondo del teatro di strada, coinvolgendo grandi e piccini a partecipare in questo assurdo ed esilarante spettacolo, pronto ad incantare il pubblico di tutte le età.

Il lavoro della compagnia si caratterizza per la sua versatilità, la capacità di improvvisare con il pubblico, e la voglia di mettersi in gioco che li porta ad inserire nei propri spettacoli differenti discipline, adattandole a situazioni sempre differenti.

Il programma proseguirà poi lunedì 27 luglio a Lido di Spina, dove in piazzale Caravaggio la compagnia Le Teste di Legno presenterà lo spettacolo di burattini Fagiolino nel Castello del Mago.

La rassegna è parte del progetto Comacchio Summer Experience, ed è organizzata da Bialystok Produzioni e Made Eventi per il Comune di Comacchio, con la direzione artistica di Massimiliano Venturi. L’ingresso è gratuito e consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili; gli spettacoli sono adatti a tutti gli spettatori a partire dai 3 anni di età. Aggiornamenti in tempo reale sulla pagina facebook ‘Comacchio a Teatro’, programma completo sul sito www.comacchioateatro.it. In caso di pioggia o maltempo, gli eventi saranno rimandati a data da destinarsi. Infoline nel giorno di spettacolo

