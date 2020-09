Teatri sull’Acqua il gran finale

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio stampa Bialystok Produzioni

Mercoledì 9 settembre a Lido degli Estensi l’ultimo evento in programma

Giunge al termine l’ottava edizione di Teatri sull’Acqua, rassegna itinerante che ha animato i sette lidi con spettacoli di burattini, marionette e arti di strada, che da Spina a Volano hanno raccolto grande entusiasmo da parte del pubblico di tutte le età.

L’appuntamento conclusivo è in programma per mercoledì 9 settembre, in viale Leopardi a Lido Estensi, dove a partire dalle ore 21 saranno protagonisti i burattini di Massimiliano Venturi, con lo spettacolo Sganapino contro il Vampiro.

Gli eroi del teatrino proporranno al pubblico una carrellata di farse che si innestano sul solco della tradizione, per riportarla a nuova vita nella contemporaneità. Partendo dal patrimonio drammaturgico del teatro dei burattini tradizionale, con riferimenti alla letteratura ed ai repertori popolari, Massimiliano Venturi porterà in scena un programma sempre nuovo e differente di sketch e situazioni, debitamente rivisitate ed attualizzate, calando lo spettatore in un’atmosfera senza tempo, con divertimento assicurato per il pubblico di ogni età. Uno spettacolo recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, diverso ad ogni rappresentazione, e ricco di duelli, inseguimenti e baruffe da risolvere a suon di bastonate.

La rassegna è parte del progetto Comacchio Summer Experience, ed è organizzata da Bialystok Produzioni e Made Eventi per il Comune di Comacchio, con la direzione artistica di Massimiliano Venturi. L’ingresso è gratuito e consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili; gli spettacoli sono adatti a tutti gli spettatori a partire dai 3 anni di età. Aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook ‘Comacchio a Teatro’, programma completo sul sito www.comacchioateatro.it. In caso di pioggia o maltempo, gli eventi saranno rimandati a data da destinarsi.

Commenta