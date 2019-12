Teatro Nucleo va nelle case con Incursione nella vita di Maria Montessori

Da: Ufficio Stampa Teatro Nucleo Ferrara

Sabato 21 dicembre doppio appuntamento a Pontelagoscuro.

Dopo il successo dell’appuntamento in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Incursione nella vita di Maria Montessori prosegue il suo percorso sabato 21 dicembre in doppia replica, alle ore 17 e alle ore 19. La lettura interpretata da Carla Giovannini, insegnante della Scuola primaria di Pontelagoscuro, e da lei scritta a quattro mani insieme a Cora Herrendorf, co-fondatrice di Teatro Nucleo, sarà presentata a casa dell’attrice (via Trentacinquesima Brigata, 38, Pontelagoscuro – Ferrara) per il progetto Teatro nelle case di Teatro Nucleo.

Incursione nella vita di Maria Montessori porta in primo piano la soggettività di una donna che si è battuta, in un sistema universitario e sociale a prevalenza maschile, con delle idee e scelte di vita non conformi alla sua epoca.

Educatrice, pedagogista, filosofa, medico, neuropsichiatra infantile e scienziata, Maria Montessori – internazionalmente nota per il metodo educativo adottato dalle scuole di tutto il mondo – fu tra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia.

La lettura Incursione nella vita di Maria Montessori emerge dal laboratorio di drammaturgia teatrale “Signora Memoria”, che ha avuto come oggetto di studio diverse biografie di donne universalmente riconosciute per le impronte lasciate in campo sociale, artistico, scientifico e culturale; rappresenta il primo lavoro di Teatro nelle Case, format che invita le persone a entrare nelle case e prendere parte al teatro. Così questa replica, come la precedente di novembre, sarà presentata nella casa dell’attrice, non a caso in salotto, luogo per eccellenza di riunione e scambi culturali fin dal 1500.

Questo intervento teatrale è e vuole e restare un progetto popolare: la lettura può essere ospitata in altre case: salotti, cortili, giardini.

Da gennaio si aprirà un nuovo ciclo di repliche e approfondimenti drammaturgici su altre donne di rilevanza storica e sociale.

I posti sono limitati e l’ingresso è di 5 euro.

Informazioni e prenotazioni alla mail organizzazione@teatronucleo.org e al numero 0532 464091.

Per informazioni su Teatro Nucleo: http://www.teatronucleo.org/

Per informazioni su Signora Memoria: http://www.teatronucleo.org/signora-memoria/

Commenta